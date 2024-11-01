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Не Toyota — кто стал новым лидером авторынка Украины в октябре

1 ноября 2024 11:03
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Октябрьский сюрприз — новый лидер авторынка Украины обошел Toyota
Renault Duster. Фото: renault-obolon.kyiv.ua
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Вялый спрос на новые авто осенью 2024 года в Украине связан со взрывным наращиванием продаж в августе на фоне слухов о так и нереализованных попытках правительства увеличить сбор за первую регистрацию легковых автомобилей с 1 сентября. Итак, в октябре украинцы приобрели более 5800 новых легковых машин, что всего на 2% больше, чем в сентябре.

Об этом сообщил Укравтопром.

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Пятерка лидеров продаж осталась неизменной, но произошла ротация позиций в рейтинге. Если Volkswagen прочно закрепился на пятом месте, то Renault внезапно сбросила Toyota с пьедестала, а Skoda заняла третье место вместо BMW.

ТОП-5 новых авто в Украине, октябрь 2024

  1. Renault — продано 775 авто;
  2. Toyota — продано 679 авто;
  3. Skoda — продано 402 авто;
  4. BMW — продано 397 авто;
  5. Volkswagen — продано 363 авто.

ТОП-5 новых авто в Украине, сентябрь 2024

  1. Toyota — продано 618 авто;
  2. Renault — продано 498 авто;
  3. BMW — продано 419 авто;
  4. Skoda — продано 328 авто;
  5. Volkswagen — продано 328 авто.

По сравнению с прошлым месяцем сложно не заметить стремительный прогресс Skoda, а особенно — Renault. Причем титул бестселлера среди конкретных моделей в очередной раз получил кроссовер Renault Duster, которого продали 749 единиц.

Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 58 800 новых легковых авто, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Ранее мы писали, сколько украинцы заплатили за новые автомобили в 2024 году. Также стало известно, какие авто покупают люди разных профессий в Украине.

рейтинг автомобиль Renault Toyota Украина авто продажа авто Volkswagen BMW

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