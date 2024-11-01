Октябрьский сюрприз — новый лидер авторынка Украины обошел Toyota

Renault Duster. Фото: renault-obolon.kyiv.ua

Вялый спрос на новые авто осенью 2024 года в Украине связан со взрывным наращиванием продаж в августе на фоне слухов о так и нереализованных попытках правительства увеличить сбор за первую регистрацию легковых автомобилей с 1 сентября. Итак, в октябре украинцы приобрели более 5800 новых легковых машин, что всего на 2% больше, чем в сентябре.

Об этом сообщил Укравтопром.

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Пятерка лидеров продаж осталась неизменной, но произошла ротация позиций в рейтинге. Если Volkswagen прочно закрепился на пятом месте, то Renault внезапно сбросила Toyota с пьедестала, а Skoda заняла третье место вместо BMW.

ТОП-5 новых авто в Украине, октябрь 2024

Renault — продано 775 авто; Toyota — продано 679 авто; Skoda — продано 402 авто; BMW — продано 397 авто; Volkswagen — продано 363 авто.

ТОП-5 новых авто в Украине, сентябрь 2024

Toyota — продано 618 авто; Renault — продано 498 авто; BMW — продано 419 авто; Skoda — продано 328 авто; Volkswagen — продано 328 авто.

По сравнению с прошлым месяцем сложно не заметить стремительный прогресс Skoda, а особенно — Renault. Причем титул бестселлера среди конкретных моделей в очередной раз получил кроссовер Renault Duster, которого продали 749 единиц.

Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 58 800 новых легковых авто, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Ранее мы писали, сколько украинцы заплатили за новые автомобили в 2024 году. Также стало известно, какие авто покупают люди разных профессий в Украине.