Октябрьский сюрприз — новый лидер авторынка Украины обошел Toyota

Не Toyota — кто стал новым лидером авторынка Украины в октябре
Вялый спрос на новые авто осенью 2024 года в Украине связан со взрывным наращиванием продаж в августе на фоне слухов о так и нереализованных попытках правительства увеличить сбор за первую регистрацию легковых автомобилей с 1 сентября. Итак, в октябре украинцы приобрели более 5800 новых легковых машин, что всего на 2% больше, чем в сентябре.
Об этом сообщил Укравтопром.
Что покупали украинцы в октябре
Пятерка лидеров продаж осталась неизменной, но произошла ротация позиций в рейтинге. Если Volkswagen прочно закрепился на пятом месте, то Renault внезапно сбросила Toyota с пьедестала, а Skoda заняла третье место вместо BMW.
ТОП-5 новых авто в Украине, октябрь 2024
- Renault — продано 775 авто;
- Toyota — продано 679 авто;
- Skoda — продано 402 авто;
- BMW — продано 397 авто;
- Volkswagen — продано 363 авто.
ТОП-5 новых авто в Украине, сентябрь 2024
- Toyota — продано 618 авто;
- Renault — продано 498 авто;
- BMW — продано 419 авто;
- Skoda — продано 328 авто;
- Volkswagen — продано 328 авто.
По сравнению с прошлым месяцем сложно не заметить стремительный прогресс Skoda, а особенно — Renault. Причем титул бестселлера среди конкретных моделей в очередной раз получил кроссовер Renault Duster, которого продали 749 единиц.
Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 58 800 новых легковых авто, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Ранее мы писали, сколько украинцы заплатили за новые автомобили в 2024 году. Также стало известно, какие авто покупают люди разных профессий в Украине.
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