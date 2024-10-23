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Украинцы идут на рекорд — сколько заплачено за новые авто в 2024 году

23 октября 2024 11:16
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Какие новые авто выбирают украинцы — на что потрачены миллиарды в 2024 году
Больше всего украинцы тратят на Toyota. Фото: toyota.kharkov.ua
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

За 9 месяцев 2024 года украинцы потратили более 93 млрд грн на покупку новых легковых автомобилей. Эта сумма на 21% превышает показатели прошлого года.

Об этом сообщил "Укравтопром".

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Приблизительно половина всех расходов пришлась на машины пяти марок. Самыми дорогими стали автомобили Toyota, за которые украинцы заплатили около 14 млрд грн.

Второе и третье места в рейтинге заняли премиальные марки BMW и Mercedes-Benz. На новые автомобили этих известных немецких брендов потратили соответственно 12,3 млрд грн и 6,9 млрд грн.

На четвертом месте Volkswagen с расходами в 6,6 млрд грн. А замкнул лучшую пятерку французский бренд Renault, дилеры которой получили более 4,7 млрд грн.

Лидеры сентября 2024 года

По данным Института исследований авторынка, большинство новых легковушек в сентябре 2024 года — 94,8% или 4862 шт. — были импортированы из-за границы. Доля авто, изготовленных в Украине методом крупноузловой сборки или переоборудованных из импортных машинокомплектов, составила 5,2% или 265 шт.

Покупателями новых авто преимущественно были физические лица — 69,3%, доля приобретенных юридическими лицами легковых автомобилей составила 30,7%.

Среди марок больше всего на первую регистрацию были представлены легковушки с эмблемами Toyota (12,3% или 631 экземпляр), Renault (9,7%, 499) и BMW (8,2%, 422).

Ранее мы писали, какие авто покупают люди разных профессий в Украине. Также рассказывали, как украинцу купить и зарегистрировать авто в Германии.

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