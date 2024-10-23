Какие новые авто выбирают украинцы — на что потрачены миллиарды в 2024 году

Украинцы идут на рекорд — сколько заплачено за новые авто в 2024 году
За 9 месяцев 2024 года украинцы потратили более 93 млрд грн на покупку новых легковых автомобилей. Эта сумма на 21% превышает показатели прошлого года.
Об этом сообщил "Укравтопром".
Что покупали больше
Приблизительно половина всех расходов пришлась на машины пяти марок. Самыми дорогими стали автомобили Toyota, за которые украинцы заплатили около 14 млрд грн.
Второе и третье места в рейтинге заняли премиальные марки BMW и Mercedes-Benz. На новые автомобили этих известных немецких брендов потратили соответственно 12,3 млрд грн и 6,9 млрд грн.
На четвертом месте Volkswagen с расходами в 6,6 млрд грн. А замкнул лучшую пятерку французский бренд Renault, дилеры которой получили более 4,7 млрд грн.
Лидеры сентября 2024 года
По данным Института исследований авторынка, большинство новых легковушек в сентябре 2024 года — 94,8% или 4862 шт. — были импортированы из-за границы. Доля авто, изготовленных в Украине методом крупноузловой сборки или переоборудованных из импортных машинокомплектов, составила 5,2% или 265 шт.
Покупателями новых авто преимущественно были физические лица — 69,3%, доля приобретенных юридическими лицами легковых автомобилей составила 30,7%.
Среди марок больше всего на первую регистрацию были представлены легковушки с эмблемами Toyota (12,3% или 631 экземпляр), Renault (9,7%, 499) и BMW (8,2%, 422).
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