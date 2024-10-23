Які нові авто обирають українці — на що витрачено мільярди у 2024 році

Найбільше українці витрачають на Toyota. Фото: toyota.kharkov.ua

За 9 місяців 2024 року українці витратили понад 93 млрд грн на купівлю нових легкових автомобілів. Ця сума на 21% перевищує показники минулого року.

Про це повідомив "Укравтопром".

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Приблизно половина всіх витрат припала на машини п’яти марок. Найдорожчими стали автомобілі Toyota, за які українці заплатили майже 14 млрд грн.

Друге і третє місця у рейтингу посіли преміальні марки BMW та Mercedes-Benz. На нові автомобілі цих відомих німецьких брендів витратили відповідно 12,3 млрд грн та 6,9 млрд грн.

На четвертому місці Volkswagen з витратами 6,6 млрд грн. А замкнув кращу п’ятірку французький бренд Renault, дилери якої отримали понад 4,7 млрд грн.

Лідери вересня 2024

За даними Інституту досліджень авторинку, більшість нових легковиків у вересні 2024 року — 94,8% або 4862 шт. — були імпортованими із-за кордону. Частка таких авто, виготовлених в Україні методом великовузлового складання або переобладнаних з імпортних машинокомплектів склала 5,2% або 265 шт.

Покупцями нових авто переважно були фізичні особи — 69,3% , частка придбаних юридичними особами легковиків склала 30,7%.

Серед марок найбільше на першу реєстрацію було подано легковиків з емблемами Toyota (12,3% або 631 екземпляр) , Renault (9,7%, 499) та BMW (8,2%, 422) .

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