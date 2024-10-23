Які нові авто обирають українці — на що витрачено мільярди у 2024 році

Українці йдуть на рекорд — скільки заплачено за нові авто у 2024 році
За 9 місяців 2024 року українці витратили понад 93 млрд грн на купівлю нових легкових автомобілів. Ця сума на 21% перевищує показники минулого року.
Про це повідомив "Укравтопром".
Що купляли більше
Приблизно половина всіх витрат припала на машини п’яти марок. Найдорожчими стали автомобілі Toyota, за які українці заплатили майже 14 млрд грн.
Друге і третє місця у рейтингу посіли преміальні марки BMW та Mercedes-Benz. На нові автомобілі цих відомих німецьких брендів витратили відповідно 12,3 млрд грн та 6,9 млрд грн.
На четвертому місці Volkswagen з витратами 6,6 млрд грн. А замкнув кращу п’ятірку французький бренд Renault, дилери якої отримали понад 4,7 млрд грн.
Лідери вересня 2024
За даними Інституту досліджень авторинку, більшість нових легковиків у вересні 2024 року — 94,8% або 4862 шт. — були імпортованими із-за кордону. Частка таких авто, виготовлених в Україні методом великовузлового складання або переобладнаних з імпортних машинокомплектів склала 5,2% або 265 шт.
Покупцями нових авто переважно були фізичні особи — 69,3%, частка придбаних юридичними особами легковиків склала 30,7%.
Серед марок найбільше на першу реєстрацію було подано легковиків з емблемами Toyota (12,3% або 631 екземпляр), Renault (9,7%, 499) та BMW (8,2%, 422).
Раніше ми писали, які авто купують люди різних професій в Україні. Також розповідали, як українцю купити та зареєструвати авто в Німеччині.
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