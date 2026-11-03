Международный пограничный пункт на границе Украины. Фото: ГПСУ

По состоянию на утро 3 ноября на пунктах пропуска на западной границе Украины ситуация с очередями на выезд в соседние страны остается неоднородной. На большинстве направлений движение остается свободным, однако на отдельных пунктах пропуска наблюдается скопление транспорта, поэтому водителям следует заранее планировать свои поездки. Также в Государственной пограничной службе Украины рекомендуют учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 3 ноября

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 20 л/а, 0 автобусов, 30 пешеходов;

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"М.Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 6 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

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"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

"Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов;

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Белая Церковь" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов.

Как сообщали Новини.LIVE, правильная зарядка электромобиля помогает продлить срок службы аккумулятора и сохранить его емкость. Оценить состояние батареи можно по показателю SoH, который отражает процент сохраненной емкости. Этот параметр также важно проверять перед покупкой подержанного электромобиля, чтобы понять, насколько изношен аккумулятор.

Также Новини.LIVE писали о том, могут ли украинских водителей штрафовать за использование летних шин зимой. Действующие правила дорожного движения не устанавливают прямого запрета на использование такой резины в холодное время года. В то же время полиция может обратить внимание на техническое состояние шин, в частности на глубину протектора, наличие повреждений и правильность установки колес.