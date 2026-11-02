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Главная Авто Очереди на границе Украины с ЕС: какова ситуация на пунктах пропуска

Очереди на границе Украины с ЕС: какова ситуация на пунктах пропуска

Ua ru
2 ноября 2026 10:43
Очереди на границе 2 ноября: где больше всего автомобилей facebook.com/zahidnuy.kordon
Пограничник проверяет автомобиль на пункте пропуска. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В субботу, 2 ноября, на границе Украины образовались очереди на нескольких пунктах пропуска с соседними странами. Наибольшее количество легковых автомобилей ожидается на выезде в Венгрию через КПП "Тиса" — 20 машин. Также 15 автомобилей наблюдается на выезде в Польшу на КПП "Шегини".

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 2 ноября

Черги на кордоні з Польщею 2 листопада

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

Черги на кордоні зі Словаччиною 2 листопада

Очереди на границе со Словакией

  • "М.Березный" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Черги на кордоні з Угорщиною 2 листопада

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Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Черги на кордоні з Румунією 2 листопада

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов;
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Белая Церковь" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 2 листопада

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов.

Как сообщали Новини.LIVE, в преддверии украинской зимы водителям рекомендуют обратить внимание на полноприводные кроссоверы, которые лучше приспособлены к заснеженным дорогам и скользким подъемам. Среди более доступных моделей назвали Jeep Avenger 4xe, Suzuki Vitara, Subaru Crosstrek, Renault Duster и Mazda CX-30.

Также Новини.LIVE писали о четырёх компактных автомобилях, которые отличаются долговечностью и умеренными затратами на обслуживание. В список вошли Honda Civic, Toyota Corolla, Mazda3 и Hyundai Elantra. По оценкам автомобильных экспертов, эти модели могут долго служить владельцам при условии надлежащего ухода.

авто очереди очереди на границе выезд за границу пересечение границы
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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