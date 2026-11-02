Прикордонник перевіряє автомобіль на пункті пропуску. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України в суботу, 2 листопада, утворилися на кількох пунктах пропуску із сусідніми державами. Найбільше легкових автомобілів очікують на виїзд до Угорщини через КПП "Тиса" — 20 машин. Також 15 автомобілей спостерігається на виїзді до Польщі на КПП "Шегині".

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 2 листопада

"Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 0 л/, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" - 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"М.Березний" - 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 10 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

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"Тиса" - 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).

"Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.;

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Біла Церква" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Порубне" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів.

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