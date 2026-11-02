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Головна Авто Черги на кордоні України з ЄС: яка ситуація на пунктах пропуску

Черги на кордоні України з ЄС: яка ситуація на пунктах пропуску

Ua ru
2 листопада 2026 10:43
Черги на кордоні 2 листопада: де найбільше автомобілів facebook.com/zahidnuy.kordon
Прикордонник перевіряє автомобіль на пункті пропуску. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України в суботу, 2 листопада, утворилися на кількох пунктах пропуску із сусідніми державами. Найбільше легкових автомобілів очікують на виїзд до Угорщини через КПП "Тиса" — 20 машин. Також 15 автомобілей спостерігається на виїзді до Польщі на КПП "Шегині".

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 2 листопада

Черги на кордоні з Польщею 2 листопада

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)
  • "Угринів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 0 л/, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" - 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 2 листопада

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "М.Березний" - 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" - 10 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 2 листопада

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Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" - 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години). 

Черги на кордоні з Румунією 2 листопада

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.;
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Біла Церква" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Порубне" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 2 листопада

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів.

Як повідомляли Новини.LIVE, напередодні української зими водіям рекомендують звернути увагу на повнопривідні кросовери, які краще пристосовані до засніжених доріг і слизьких підйомів. Серед доступніших моделей назвали Jeep Avenger 4xe, Suzuki Vitara, Subaru Crosstrek, Renault Duster та Mazda CX-30.

Також Новини.LIVE писали про чотири компактні автомобілі, які вирізняються довговічністю та помірними витратами на обслуговування. До переліку увійшли Honda Civic, Toyota Corolla, Mazda3 та Hyundai Elantra. За оцінками автомобільних експертів, ці моделі можуть тривалий час служити власникам за умови належного догляду.

авто черги черги на кордоні виїзд за кордон перетин кордону
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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