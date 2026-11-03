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Головна Авто Черги на кордоні з Польщею та Угорщиною: ситуація на КПП сьогодні

Черги на кордоні з Польщею та Угорщиною: ситуація на КПП сьогодні

Ua ru
3 листопада 2026 10:41
Черги на кордоні України сьогодні: ситуація на пунктах пропуску ДПСУ
Міжнародний пункт пропуску на кордоні України. Фото: ДПСУ

Станом на ранок 3 листопада на пунктах пропуску на західному кордоні України зберігається різна ситуація з чергами на виїзд до сусідніх держав. На більшості напрямків рух залишається вільним, однак на окремих пунктах пропуску є скупчення транспорту, тому водіям варто заздалегідь планувати свої поїздки. Також у Державній прикордонній службі України рекомендують враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 3 листопада

Черги на кордоні з Польщею 3 листопада

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)
  • "Угринів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" - 30 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 0 л/, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 20 л/а, 0 автоб., 30 пішоходів;
  • "Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" - 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 3 листопада

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "М.Березний" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" - 6 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 3 листопада

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Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години). 

Черги на кордоні з Румунією 3 листопада

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.;
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Біла Церква" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Порубне" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 3 листопада

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів.

Як повідомляли Новини.LIVE, правильна зарядка електромобіля допомагає продовжити термін служби акумулятора та зберегти його ємність. Оцінити стан батареї можна за показником SoH, який відображає відсоток збереженої місткості. Цей параметр також важливо перевіряти перед купівлею вживаного електрокара, щоб зрозуміти, наскільки зносився акумулятор.

Також Новини.LIVE писали, чи можуть українських водіїв штрафувати за використання літніх шин узимку. Чинні правила дорожнього руху не встановлюють прямої заборони на використання такої гуми в холодний сезон. Водночас поліція може звернути увагу на технічний стан шин, зокрема глибину протектора, наявність пошкоджень і правильність встановлення коліс.

КПП митниця черги черги на кордоні виїзд за кордон перетин кордону
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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