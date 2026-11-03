Міжнародний пункт пропуску на кордоні України. Фото: ДПСУ

Станом на ранок 3 листопада на пунктах пропуску на західному кордоні України зберігається різна ситуація з чергами на виїзд до сусідніх держав. На більшості напрямків рух залишається вільним, однак на окремих пунктах пропуску є скупчення транспорту, тому водіям варто заздалегідь планувати свої поїздки. Також у Державній прикордонній службі України рекомендують враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 3 листопада

"Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 30 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 0 л/, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 20 л/а, 0 автоб., 30 пішоходів;

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" - 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"М.Березний" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 6 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

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"Тиса" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" - 10 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).

"Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.;

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Біла Церква" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Порубне" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів.

Як повідомляли Новини.LIVE, правильна зарядка електромобіля допомагає продовжити термін служби акумулятора та зберегти його ємність. Оцінити стан батареї можна за показником SoH, який відображає відсоток збереженої місткості. Цей параметр також важливо перевіряти перед купівлею вживаного електрокара, щоб зрозуміти, наскільки зносився акумулятор.

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