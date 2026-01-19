Видео
Нуждается ли двигатель с прямым впрыском в специальном бензине

Нуждается ли двигатель с прямым впрыском в специальном бензине

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 06:00
Какое топливо на самом деле нужно двигателям с прямым впрыском
Заправка автомобиля на АЗС. Фото: freepik.com

Технология непосредственного впрыска обеспечивает высокую топливную эффективность, однако делает силовые агрегаты чрезвычайно уязвимыми к качеству бензина. Эксплуатация таких двигателей требует особого внимания к чистоте топлива из-за специфических условий работы форсунок и насосов.

Об этом АвтоСвиту рассказал начальник департамента сервиса УКРАВТО ГРУПП Александр Чаленко.

Читайте также:

Технические особенности

Конструкция двигателей с непосредственным впрыском предусматривает размещение распылителей форсунок прямо в цилиндре. Рабочее давление в системе достигает 250 бар, что почти в сто раз превышает показатели традиционного распределенного впрыска.

Такие экстремальные условия вместе с высокими температурами способствуют быстрому закоксовыванию деталей, если топливо содержит посторонние примеси. Кроме форсунок, значительному риску подвергается топливный насос высокого давления, который имеет микронные зазоры и мгновенно реагирует на любые загрязнения.

Влияние турбонаддува

Большинство современных агрегатов с прямым впрыском оснащены турбокомпрессорами, которые дополнительно сжимают воздух перед подачей. Даже наличие интеркулера не позволяет снизить температуру воздушного заряда до уровня обычных атмосферных моторов.

Повышенный тепловой режим создает дополнительную нагрузку на всю топливную систему, делая ее работу максимально зависимой от стабильности характеристик технических жидкостей.

Также читайте:

Что такое зимний бензин и где его найти

Как водителям сэкономить бензин и дизель зимой

Выбор горючего

Специальных сортов бензина сугубо для систем непосредственного впрыска не существует. Главным условием длительной и безотказной эксплуатации таких двигателей является исключительная чистота продукта.

Чтобы избежать повреждения нежных компонентов системы, заправку целесообразно осуществлять только на проверенных сетевых станциях, гарантирующих качество нефтепродуктов.

бензин авто топливо советы автомобиль топливо Мотор двигатель
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
