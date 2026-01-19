Яке пальне насправді потрібне двигунам з прямим упорскуванням

Заправка автомобіля на АЗС. Фото: freepik.com

Технологія безпосереднього упорскування забезпечує високу паливну ефективність, проте робить силові агрегати надзвичайно вразливими до якості бензину. Експлуатація таких двигунів вимагає особливої уваги до чистоти пального через специфічні умови роботи форсунок та помп.

Про це АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.

Реклама

Читайте також:

Технічні особливості

Конструкція двигунів з безпосереднім упорскуванням передбачає розміщення розпилювачів форсунок прямо в циліндрі. Робочий тиск у системі сягає 250 барів, що майже в сто разів перевищує показники традиційного розподіленого вприскування.

Реклама

Такі екстремальні умови разом з високими температурами сприяють швидкому закоксовуванню деталей, якщо пальне містить сторонні домішки. Окрім форсунок, значного ризику зазнає паливна помпа високого тиску, яка має мікронні зазори та миттєво реагує на будь-які забруднення.

Вплив турбонаддуву

Більшість сучасних агрегатів з прямим упорскуванням оснащені турбокомпресорами, які додатково стискають повітря перед подачею. Навіть наявність інтеркулера не дозволяє знизити температуру повітряного заряду до рівня звичайних атмосферних моторів.

Реклама

Підвищений тепловий режим створює додаткове навантаження на всю паливну систему, роблячи її роботу максимально залежною від стабільності характеристик технічних рідин.

Також читайте:

Реклама

Що таке зимовий бензин та де його знайти

Як водіям заощадити бензин та дизель взимку

Реклама

Вибір пального

Спеціальних сортів бензину суто для систем безпосереднього вприскування не існує. Головною умовою тривалої та безвідмовної експлуатації таких двигунів є виключна чистота продукту.

Щоб уникнути пошкодження ніжних компонентів системи, заправку доцільно здійснювати лише на перевірених мережевих станціях, які гарантують якість нафтопродуктів.