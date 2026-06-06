Новый Lexus станет альтернативой Tesla, которую все долго ждали

Lexus ES 500e 2026 года. Фото: netcarshow.com

В течение семи поколений седан Lexus ES оставался самой обычной моделью в портфолио бренда, просто тихой и улучшенной версией популярной Toyota Camry. Однако появление полностью электрической полноприводной модификации в восьмой генерации кардинально меняет восприятие этого автомобиля. Новинка предлагает потрясающую динамику и комфорт, которые покупатели экологического транспорта ждали очень давно.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Hot Cars.

Новая платформа

Главным событием для обновленного семейства стал выход полностью электрических силовых агрегатов, так как ранее марка предлагала только гибриды или классические двигатели внутреннего сгорания. Материнская компания Toyota не спешила с массовым выпуском чистых электрокаров, и такая стратегия оказалась очень удачной. Решение Tesla прекратить выпуск моделей Model S и Model X освобождает перспективную нишу для завоевания внимания сторонников экологичных машин.

Для заказа доступны две электрические версии, где базовый вариант получил один передний мотор, а флагманский ES 500e оснащен двумя двигателями и полным приводом. Обе модификации используют батарею емкостью 74.7 кВт-ч и поддерживают быструю зарядку мощностью до 150 кВт. Мощность полноприводного седана составляет 338 л.с., что позволяет ускоряться до 100 км/ч за 5,1 с и уверенно чувствовать себя в плотном дорожном потоке. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч, а запас хода на 19-дюймовых дисках достигает 444 км.

Дизайнерский прорыв

Внешний вид новинки полностью отличается от предыдущих генераций и демонстрирует новый фирменный стиль бренда. Передняя часть получила глухую решетку радиатора, похожую на решение в кроссовере RZ, а кузовные панели украшены глянцевыми черными акцентами.

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Внутреннее пространство выполнено в сдержанном азиатском стиле с использованием большого количества мягких матовых материалов без всякого намека на глянцевый пластик или хром. Главный 14-дюймовый сенсорный дисплей медиасистемы расположен достаточно низко, чтобы не мешать обзору при управлении. Новое программное обеспечение работает очень быстро, предлагает удобную логику построения маршрутов с учетом зарядных станций и позволяет гибко настраивать работу систем безопасности. Особой гордостью интерьера является опциональная аудиосистема Mark Levinson мощностью 1800 Вт с 17 динамиками.

Особенности поведения

Электрический седан не является чистокровным спортивным автомобилем, ведь из-за тяжелого аккумулятора он заметно прибавил в весе. Однако система полного привода и высокая мощность полностью компенсируют эти особенности. Машина демонстрирует очень точное рулевое управление, хорошее сцепление в поворотах и удивительную плавность подачи энергии.

Электрическая версия ES 500e в хорошей комплектации стартует примерно с 51 795 долларов, что делает автомобиль гораздо более выгодным приобретением по сравнению с более дорогими немецкими электрическими конкурентами.

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