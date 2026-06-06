Новий Lexus стане альтернативою Tesla, на яку всі довго чекали

Lexus ES 500e 2026 року. Фото: netcarshow.com

Протягом семи поколінь седан Lexus ES залишався найбільш звичайною моделлю в портфоліо бренду, просто тихою та покращеною версією популярної Toyota Camry. Проте поява повністю електричної повнопривідної модифікації у восьмій генерації кардинально змінює сприйняття цього автомобіля. Новинка пропонує приголомшливу динаміку та комфорт, на які покупці екологічного транспорту чекали дуже давно.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Hot Cars.

Нова платформа

Головною подією для оновленого сімейства став вихід повністю електричних силових агрегатів, позаяк раніше марка пропонувала лише гібриди або класичні двигуни внутрішнього згоряння. Материнська компанія Toyota не поспішала з масовим випуском чистих електрокарів, і така стратегія виявилася дуже влучною. Рішення Tesla припинити випуск моделей Model S та Model X звільняє перспективну нішу для завоювання уваги прихильників екологічних машин.

Для замовлення доступні дві електричні версії, де базовий варіант отримав один передній мотор, а флагманський ES 500e оснащений двома двигунами та повним приводом. Обидві модифікації використовують батарею місткістю 74.7 кВт-год та підтримують швидку зарядку потужністю до 150 кВт. Потужність повнопривідного седана становить 338 к.с., що дозволяє прискорюватися до 100 км/год за 5,1 с та впевнено почуватися у щільному дорожньому потоці. Максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год, а запас ходу на 19-дюймових дисках досягає 444 км.

Дизайнерський прорив

Зовнішній вигляд новинки повністю відрізняється від попередніх генерацій і демонструє новий фірмовий стиль бренду. Передня частина отримала глуху решітку радіатора, схожу на рішення в кросовері RZ, а кузовні панелі прикрашені глянцевими чорними акцентами.

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Внутрішній простір виконано у стриманому азійському стилі з використанням великої кількості м'яких матових матеріалів без жодного натяку на глянцевий пластик чи хром. Головний 14-дюймовий сенсорний дисплей медіасистеми розташований досить низько, щоб не заважати огляду під час керування. Нове програмне забезпечення працює дуже швидко, пропонує зручну логіку побудови маршрутів з урахуванням зарядних станцій та дозволяє гнучко налаштовувати роботу систем безпеки. Особливою гордістю інтер'єру є опціональна аудіосистема Mark Levinson потужністю 1800 Вт з 17 динаміками.

Особливості поведінки

Електричний седан не є чистокровним спортивним автомобілем, адже через важкий акумулятор він помітно додав у вазі. Проте система повного приводу та висока потужність повністю компенсують ці особливості. Машина демонструє дуже точне кермове управління, хороше зчеплення в поворотах та дивовижну плавність подачі енергії.

Електрична версія ES 500e у хорошій комплектації стартує приблизно з 51 795 доларів, що робить автомобіль набагато вигіднішим придбанням порівняно з дорожчими німецькими електричними конкурентами.

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