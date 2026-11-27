Volkswagen T-Roc 2026 года. Фото: netcarshow.com

Европейский автомобильный рынок переживает трансформацию. За 10 месяцев 2026 года некоторые китайские бренды увеличили продажи почти в четыре раза. В то же время давние лидеры отрасли постепенно теряют лояльных покупателей в странах Евросоюза. Отчет Европейской ассоциации автопроизводителей ACEA демонстрирует масштабы этих изменений.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Moto.

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Потери лидеров

Итоги первых 10 месяцев 2026 года оказались неутешительными для компаний, десятилетиями доминировавших на рынке ЕС. Рыночная доля Volkswagen сократилась сразу на 1%, а вслед за ним позиции уступили Hyundai на 0,75%, Dacia на 0,69% и Ford на 0,67%. Помимо этих марок, в минусе также оказались Peugeot, DS, Alfa Romeo, Seat, Porsche, Lexus, Nissan и Suzuki.

В количественном выражении потеря одного процента обернулась для немецкого концерна серьезным спадом. Если с января по октябрь 2025 года Volkswagen реализовал в ЕС 1 018 223 автомобиля, то за аналогичный период 2026 года этот показатель упал до 982 398 единиц. Продажи бренда просели на 3,5%, или почти на 36 000 автомобилей, хотя по общему объему он по-прежнему занимает первое место в Европе.

Китайский прорыв

В то же время автопроизводители из Поднебесной демонстрируют трехзначные темпы роста. По данным ACEA, с января по октябрь 2026 года продажи китайских брендов выросли:

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BYD на 150,8%.

на 150,8%. Chery на 238,3%.

на 238,3%. Leapmotor на 374,8 %.

на 374,8 %. XPeng на 186,9%.

на 186,9%. Geely на 11,4 %.

на 11,4 %. SAIC на 20,8%.

Помимо высокой динамики поставок, каждая из этих компаний заметно расширила своё присутствие на европейском рынке. Наибольший рост доли показал бренд Chery, который прибавил 1,7%, тогда как BYD вырос на 1,5%, Leapmotor на 0,7%, а SAIC на 0,3%.

Общая картина

Масштабы экспансии становятся еще более заметными, если объединить результаты всех китайских концернов вместе с маркой Volvo, принадлежащей компании Geely. При таком подсчете китайские производители реализовали в Евросоюзе более 1 450 000 миллионов автомобилей за 10 месяцев.

Количество регистраций этих автомобилей выросло на 71,2%. Благодаря таким темпам совокупная доля китайских марок в ЕС достигла 12,4%, хотя еще в декабре 2025 года этот показатель не дотягивал даже до 10%.

Показательным примером стала борьба в премиальном сегменте между Porsche и молодым брендом XPeng. Пока немецкий бренд продал чуть более 50 000 автомобилей, его китайский конкурент нашел покупателей почти для 32 000 машин и быстро сокращает отставание.

Самым популярным китайским брендом в Европе остается Geely с результатом 267 538 проданных автомобилей. Этот показатель уже превышает продажи Cupra, Seat, Jeep, Ford, Tesla, Nissan, MINI и Honda, а также почти догоняет Opel, Fiat и Citroen.

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