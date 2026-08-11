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Главная Авто Самые популярные автомобили в Европе и Украине: исследование

Самые популярные автомобили в Европе и Украине: исследование

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 10:50
Самые популярные новые авто в Европе и Украине: рейтинг лидеров рынка
Toyota Yaris Cross 2024 года. Фото: netcarshow.com

Аналитики подвели итоги продаж новых автомобилей в 34 странах Европы за первую половину 2026 года. Результаты показывают, что популярные автомобили существенно различаются в зависимости от региона и уровня доходов населения. Несмотря на общую модную тенденцию к кроссоверам, они занимают первое место лишь в половине европейских стран. В то же время во многих регионах покупатели продолжают отдавать предпочтение классическим хэтчбекам и практичным седанам.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Лидеры рынка

Абсолютным чемпионом по количеству первых мест стал компактный кроссовер Toyota Yaris Cross, возглавивший рейтинги сразу в пяти странах. Сразу за ним следует Skoda Octavia, удерживающая первую позицию в четырёх странах.

Если оценивать популярность самих брендов, то первую строчку в Европе уверенно занимает марка Toyota. Она стала лидером рынка в восьми странах. Второе место занимает Skoda в пяти странах, а за третье место борется Dacia, завоевавшая наибольшую популярность в четырех странах.

Вот как выглядит список моделей, ставших хитами номер один в каждой из 34 стран:

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  • Австрия: Volkswagen Golf
  • Бельгия: Dacia Sandero
  • Болгария: Toyota Corolla
  • Босния и Герцеговина: Skoda Octavia
  • Великобритания: Ford Puma
  • Греция: Toyota Yaris Cross
  • Дания: Skoda Elroq
  • Эстония: Toyota Yaris Cross
  • Ирландия: Toyota Yaris Cross
  • Исландия: Kia Sportage
  • Испания: Dacia Sandero
  • Италия: Fiat Panda
  • Кипр: Kia Stonic
  • Латвия: Toyota Yaris Cross
  • Литва: Toyota Yaris Cross
  • Люксембург: Mercedes CLA
  • Нидерланды: Tesla Model Y
  • Германия: Volkswagen Golf
  • Норвегия: Tesla Model Y
  • Польша: Toyota Corolla
  • Португалия: Peugeot 2008
  • Румыния: Dacia Duster
  • Сербия: Toyota Corolla
  • Словакия: Skoda Octavia
  • Словения: Renault Clio
  • Турция: Renault Clio
  • Венгрия: Nissan Qashqai
  • Украина: Renault Duster
  • Финляндия: Tesla Model Y
  • Франция: Renault Clio
  • Хорватия: Skoda Octavia
  • Чехия: Skoda Octavia
  • Швейцария: Volkswagen Golf
  • Швеция: Volvo XC60

Особенности выбора

Премиальные модели смогли вырваться в абсолютные лидеры лишь в пяти самых богатых странах Европы. Модель Volvo XC60 стала самой популярной в Швеции, Mercedes CLA возглавил рейтинг Люксембурга, а электромобиль Tesla Model Y занял первое место в Финляндии, Нидерландах и Норвегии.

Большинство европейцев остаются сторонниками собственного автопрома. В Германии традиционно лидирует Volkswagen, в Чехии выбирают Skoda, во Франции покупают Renault, а в Италии лидирует Fiat. Единственным исключением стала Испания, где первое место досталось Dacia, а не местным маркам.

Ранее Новини.LIVE писали о том, почему в Украине дорожают подержанные автомобили. Общая динамика демонстрирует заметный рост средних цен практически во всех сегментах.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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