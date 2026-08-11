Самые популярные новые авто в Европе и Украине: рейтинг лидеров рынка

Самые популярные автомобили в Европе и Украине: исследование
Аналитики подвели итоги продаж новых автомобилей в 34 странах Европы за первую половину 2026 года. Результаты показывают, что популярные автомобили существенно различаются в зависимости от региона и уровня доходов населения. Несмотря на общую модную тенденцию к кроссоверам, они занимают первое место лишь в половине европейских стран. В то же время во многих регионах покупатели продолжают отдавать предпочтение классическим хэтчбекам и практичным седанам.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.
Лидеры рынка
Абсолютным чемпионом по количеству первых мест стал компактный кроссовер Toyota Yaris Cross, возглавивший рейтинги сразу в пяти странах. Сразу за ним следует Skoda Octavia, удерживающая первую позицию в четырёх странах.
Если оценивать популярность самих брендов, то первую строчку в Европе уверенно занимает марка Toyota. Она стала лидером рынка в восьми странах. Второе место занимает Skoda в пяти странах, а за третье место борется Dacia, завоевавшая наибольшую популярность в четырех странах.
Вот как выглядит список моделей, ставших хитами номер один в каждой из 34 стран:
- Австрия: Volkswagen Golf
- Бельгия: Dacia Sandero
- Болгария: Toyota Corolla
- Босния и Герцеговина: Skoda Octavia
- Великобритания: Ford Puma
- Греция: Toyota Yaris Cross
- Дания: Skoda Elroq
- Эстония: Toyota Yaris Cross
- Ирландия: Toyota Yaris Cross
- Исландия: Kia Sportage
- Испания: Dacia Sandero
- Италия: Fiat Panda
- Кипр: Kia Stonic
- Латвия: Toyota Yaris Cross
- Литва: Toyota Yaris Cross
- Люксембург: Mercedes CLA
- Нидерланды: Tesla Model Y
- Германия: Volkswagen Golf
- Норвегия: Tesla Model Y
- Польша: Toyota Corolla
- Португалия: Peugeot 2008
- Румыния: Dacia Duster
- Сербия: Toyota Corolla
- Словакия: Skoda Octavia
- Словения: Renault Clio
- Турция: Renault Clio
- Венгрия: Nissan Qashqai
- Украина: Renault Duster
- Финляндия: Tesla Model Y
- Франция: Renault Clio
- Хорватия: Skoda Octavia
- Чехия: Skoda Octavia
- Швейцария: Volkswagen Golf
- Швеция: Volvo XC60
Особенности выбора
Премиальные модели смогли вырваться в абсолютные лидеры лишь в пяти самых богатых странах Европы. Модель Volvo XC60 стала самой популярной в Швеции, Mercedes CLA возглавил рейтинг Люксембурга, а электромобиль Tesla Model Y занял первое место в Финляндии, Нидерландах и Норвегии.
Большинство европейцев остаются сторонниками собственного автопрома. В Германии традиционно лидирует Volkswagen, в Чехии выбирают Skoda, во Франции покупают Renault, а в Италии лидирует Fiat. Единственным исключением стала Испания, где первое место досталось Dacia, а не местным маркам.
Ранее Новини.LIVE писали о том, почему в Украине дорожают подержанные автомобили. Общая динамика демонстрирует заметный рост средних цен практически во всех сегментах.
Также ознакомьтесь с ТОП-7 лучших гибридов в Украине возрастом 5–15 лет. Они позволяют существенно сократить расходы на топливо в городе и не требуют сложного специфического обслуживания.