Найпопулярніші нові авто в Європі та Україні: рейтинг лідерів ринку

Найпопулярніші автомобілі в Європі та Україні: дослідження
Аналітики підбили підсумки продажів нових машин у 34 країнах Європи за першу половину 2026 року. Результати показують, що популярні автомобілі суттєво відрізняються залежно від регіону та достатку громадян. Попри загальну модну тенденцію на кросовери, вони посідають перше місце лише у половині європейських держав. Водночас у багатьох регіонах покупці продовжують надавати перевагу класичним хетчбекам та практичним седанам.
Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.
Лідери ринку
Абсолютним чемпіоном за кількістю перших місць став компактний кросовер Toyota Yaris Cross, який очолив рейтинги одразу в п'яти країнах. Одразу за ним іде Skoda Octavia, що утримує першу позицію в чотирьох державах.
Якщо оцінювати популярність самих брендів, то першу сходинку в Європі впевнено посідає марка Toyota. Вона стала лідером ринку в восьми країнах. Друге місце утримує Skoda з п'ятьма країнами, а третю позицію виборює Dacia, яка здобула найбільшу прихильність у чотирьох країнах.
Ось який вигляд має перелік моделей, які стали хітами номер один у кожній із 34 країн:
- Австрія: Volkswagen Golf
- Бельгія: Dacia Sandero
- Болгарія: Toyota Corolla
- Боснія і Герцеговина: Skoda Octavia
- Велика Британія: Ford Puma
- Греція: Toyota Yaris Cross
- Данія: Skoda Elroq
- Естонія: Toyota Yaris Cross
- Ірландія: Toyota Yaris Cross
- Ісландія: Kia Sportage
- Іспанія: Dacia Sandero
- Італія: Fiat Panda
- Кіпр: Kia Stonic
- Латвія: Toyota Yaris Cross
- Литва: Toyota Yaris Cross
- Люксембург: Mercedes CLA
- Нідерланди: Tesla Model Y
- Німеччина: Volkswagen Golf
- Норвегія: Tesla Model Y
- Польща: Toyota Corolla
- Португалія: Peugeot 2008
- Румунія: Dacia Duster
- Сербія: Toyota Corolla
- Словаччина: Skoda Octavia
- Словенія: Renault Clio
- Туреччина: Renault Clio
- Угорщина: Nissan Qashqai
- Україна: Renault Duster
- Фінляндія: Tesla Model Y
- Франція: Renault Clio
- Хорватія: Skoda Octavia
- Чехія: Skoda Octavia
- Швейцарія: Volkswagen Golf
- Швеція: Volvo XC60
Специфіка вибору
Преміальні моделі змогли вирватися в абсолютні лідери лише у п'яти найзаможніших країнах Європи. Модель Volvo XC60 стала найпопулярнішою у Швеції, Mercedes CLA очолив рейтинг Люксембургу, а електромобіль Tesla Model Y посів перше місце у Фінляндії, Нідерландах та Норвегії.
Більшість європейців залишаються патріотами власного автопрому. У Німеччині традиційно перемагає Volkswagen, у Чехії обирають Skoda, у Франції купують Renault, а в Італії лідирує Fiat. Єдиним винятком стала Іспанія, де перше місце дісталося Dacia, а не місцевим маркам.
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