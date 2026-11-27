Volkswagen T-Roc 2026 року. Фото: netcarshow.com

Європейський автомобільний ринок переживає трансформацію. За 10 місяців 2026 року окремі китайські бренди збільшили продажі майже вчетверо. Натомість давні лідери індустрії поступово втрачають лояльних покупців у країнах Євросоюзу. Звіт Європейської асоціації виробників автомобілів ACEA демонструє масштаби цих змін.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Moto.

Реклама

Втрати лідерів

Підсумки перших 10 місяців 2026 року виявилися невтішними для компаній, які десятиліттями панували на ринку ЄС. Ринкова частка Volkswagen скоротилася відразу на 1%, а слідом за ним позиції здали Hyundai на 0,75%, Dacia на 0,69% та Ford на 0,67%. Крім цих марок, у мінусі також опинилися Peugeot, DS, Alfa Romeo, Seat, Porsche, Lexus, Nissan та Suzuki.

У кількісному вимірі втрата одного відсотка обернулася для німецького концерну серйозним спадом. Якщо з січня по жовтень 2025 року Volkswagen реалізував у ЄС 1 018 223 машини, то за аналогічний період 2026 року цей показник впав до 982 398 одиниць. Продажі бренду просіли на 3,5%, або майже на 36 000 автомобілів, хоча за загальним обсягом він досі утримує перше місце в Європі.

Китайський прорив

Водночас автовиробники з Піднебесної фіксують тризначні темпи зростання. За даними ACEA, із січня по жовтень 2026 року продажі китайських брендів зросли:

Читайте також:

BYD на 150,8%.

на 150,8%. Chery на 238,3%.

на 238,3%. Leapmotor на 374,8%.

на 374,8%. XPeng на 186,9%.

на 186,9%. Geely на 11,4%.

на 11,4%. SAIC на 20,8%.

Крім високої динаміки постачання, кожна з цих компаній помітно розширила власну присутність на європейському ринку. Найбільше частку збільшив бренд Chery, який додав 1,7%, тоді як BYD зріс на 1,5%, Leapmotor на 0,7%, а SAIC на 0,3%.

Загальна картина

Масштаби експансії стають ще помітнішими, якщо об'єднати результати всіх концернів з Китаю разом з маркою Volvo, яка належить компанії Geely. За такого підрахунку китайські виробники реалізували в Євросоюзі понад 1 450 000 мільйона машин за 10 місяців.

Кількість реєстрацій цих автомобілів зросла на 71,2%. Завдяки такому темпу сукупна частка китайських марок у ЄС досягла 12,4%, хоча ще у грудні 2025 року цей показник не дотягував навіть до 10%.

Показовим прикладом стала боротьба у преміальному сегменті між Porsche та молодим брендом XPeng. Поки німецька марка продала трохи більше за 50 000 авто, її китайський конкурент знайшов покупців майже для 32 000 машин і швидко скорочує відрив.

Найпопулярнішим китайським брендом у Європі залишається Geely з результатом 267 538 реалізованих автомобілів. Цей показник вже перевищує продажі Cupra, Seat, Jeep, Ford, Tesla, Nissan, MINI та Honda, а також майже наздоганяє Opel, Fiat та Citroen.

Раніше Новини.LIVE писали, що популярність автомобілів у Європі суттєво відрізняються залежно від регіону та достатку громадян. Попри загальну модну тенденцію на кросовери, вони посідають перші місця лише у половині держав континенту.

Раніше Новини.LIVE писали, які вживані авто розірвали вторинний ринок України у 2026 році. ТОП-10 від фахівця з автопідбору.