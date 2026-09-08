Новый Audi A2 возродил гениальную идею 25-летней давности

Audi A2 e-tron 2027 года. Фото: carscoops.com

Немецкий автопроизводитель спустя четверть века решил возродить концепцию своего компактного городского автомобиля. Современные электрические кроссоверы становятся популярными среди поклонников экологичного транспорта. Новая модель Audi A2 e-tron сочетает в себе стиль культового предшественника и новейшие достижения в области аэродинамики. Инженерам удалось создать один из самых эффективных автомобилей за всю историю бренда.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Cars Coops.

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Дизайн и аэродинамика

Внешний вид новинки унаследовал характерные черты оригинальной модели с разделенным задним стеклом и высоким силуэтом. Благодаря закрытому днищу, активным заслонкам и специальным аэродинамическим дискам коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,24. Вместо обычных дверных ручек использованы сенсорные кнопки на стойках кузова, которые открывают двери с помощью электропривода.

Конструкция кузова сочетает прочную сталь и отдельные алюминиевые элементы для сохранения умеренного веса. Производитель отмечает, что разработка автомобиля от первых чертежей до официальной премьеры заняла всего 21 месяц.

Базовая версия кроссовера отличается высокой эффективностью и потребляет всего 12,8 кВт·ч на 100 км пробега.

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Технические характеристики

Автомобиль построен на платформе MEB с задним приводом, поэтому фирменная система Quattro для этой линейки отсутствует. Покупателям предлагается несколько вариантов аккумуляторов емкостью 52, 61 и 84 кВт·ч. Базовый двигатель развивает 170 л.с., средняя версия 190 л.с., а модификация с большим аккумулятором 231 л.с. и проходит до 645 км на одном заряде по циклу WLTP.

Топовая модификация мощностью 326 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 5,7 секунды и развивает максимальную скорость 200 км/ч. Быстрая зарядка постоянным током мощностью до 183 кВт позволяет зарядить аккумулятор от 10% до 80% за 29 минут.

Салон и практичность

В салоне установлена цифровая приборная панель диагональю 11,9 дюйма и изогнутый экран мультимедийной системы диагональю 12,8 дюйма. Рычаг переключения режимов движения перенесли на рулевую колонку, что освободило место для двойной беспроводной зарядки смартфонов. Оригинальная магнитная система креплений Fidlock позволяет легко фиксировать подстаканники и сумочки для кабелей в различных зонах салона.

Колесная база длиной 2 770 мм обеспечивает достаточно места для пассажиров второго ряда. Объем багажника составляет 396 л, что превышает показатели конкурента Volkswagen ID.3. Модель также предлагает дополнительный передний багажный отсек для хранения зарядного кабеля.

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