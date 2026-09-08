Новий Audi A2 відродив геніальну ідею 25-річної давнини

Audi A2 e-tron 2027 року. Фото: carscoops.com

Німецький автовиробник через чверть століття вирішив відродити концепцію свого компактного міського автомобіля. Сучасні електричні кросовери стають популярними серед прихильників екологічного транспорту. Нова модель Audi A2 e-tron поєднує в собі стиль культового попередника та найновіші досягнення в галузі аеродинаміки. Інженерам вдалося створити один з найефективніших автомобілів в усій історії бренду.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Cars Coops.

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Дизайн та аеродинаміка

Зовнішність новинки отримала характерні риси оригінальної моделі з розділеним заднім склом та високим силуетом. Завдяки закритому дну, активним заслінкам та особливим аеродинамічним дискам коефіцієнт лобового опору становить лише 0,24. Замість звичайних дверних ручок використано сенсорні кнопки на стійках кузова, які відкривають двері за допомогою електроприводу.

Конструкція кузова комбінує міцну сталь та окремі алюмінієві елементи для збереження помірної ваги. Виробник зазначає, що розробка машини від перших креслень до офіційної прем'єри зайняла усього 21 місяць.

Базова версія кросовера пропонує високу ефективність і споживає лише 12,8 кВт-год на 100 км пробігу.

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Технічні характеристики

Автомобіль побудовано на платформі MEB з заднім приводом, тому фірмова система Quattro для цієї лінійки відсутня. Покупцям пропонують кілька варіантів батарей місткістю 52, 61 та 84 кВт-год. Базовий мотор видає 170 к.с., середня версія пропонує 190 к.с., а модифікація з великим акумулятором розвиває 231 к.с. та долає до 645 км на одному заряді за циклом WLTP.

Топова модифікація потужністю 326 к.с. прискорюється до 100 км/год за 5,7 секунди та розвиває максимальну швидкість 200 км/год. Швидка зарядка постійним струмом потужністю до 183 кВт дозволяє поповнити запас енергії від 10% до 80% за 29 хвилин.

Салон та практичність

Усередині встановлено цифровий щиток приладів на 11,9 дюйма та вигнутий екран мультимедійної системи на 12,8 дюйма. Важіль перемикання режимів руху перенесли на кермову колонку, що звільнило місце для подвійної бездротової зарядки смартфонів. Оригінальна магнітна система кріплень Fidlock дозволяє легко фіксувати підсклянники та сумочки для кабелів у різних зонах салону.

Колісна база розміром 2 770 мм забезпечує достатньо простору для пасажирів другого ряду. Об'єм багажника становить 396 л, що перевищує показники конкурента Volkswagen ID.3. Модель також пропонує додатковий передній багажний відсік для зберігання зарядного кабелю.

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