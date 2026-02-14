Штрафы за нарушение ПДД 2026: за что будут наказывать украинских водителей

Водитель оплачивает штраф через мобильный терминал. Фото: УНИАН

Усиление контроля над безопасностью на украинских дорогах в начале 2026 года сопровождается активным использованием систем автоматической фиксации нарушений. Даже опытные водители могут столкнуться с новыми санкциями за несоблюдение установленных норм маневрирования и скоростного режима.

Скорость и маневрирование

Превышение установленной скорости на 20-50 км/ч влечет за собой штраф в размере 340 грн, тогда как за нарушение лимита более чем на 50 км/ч придется заплатить 1700 грн. Если такие действия привели к созданию аварийной ситуации, сумма дополнительно возрастает на 1445 грн с возможным лишением прав.

За игнорирование ремня безопасности или использование мобильного телефона без специальной гарнитуры предусмотрено взыскание 510 грн. Такую же сумму придется отдать за проезд на красный свет светофора или перевозку ребенка ростом до 150 см без автокресла (повторное нарушение правил перевозки детей в течение года увеличивает штраф до 850 грн).

Самые высокие штрафы

Отсутствие действующего полиса авто гражданки грозит взысканием в размере 850 грн, причем в случае ДТП виновник должен самостоятельно компенсировать все убытки пострадавшим. Управление без действующих прав обойдется в 3400 грн, а за повторное управление после лишения удостоверения сумма достигает 40 800 грн.

Самые высокие штрафы предусмотрены за управление в состоянии опьянения, где первое нарушение стоит 17 000 грн с изъятием прав на один год. Повторный случай в течение года влечет за собой штраф до 34 000 грн, а третье нарушение сопровождается взысканием 51 000 грн с обязательной конфискацией транспортного средства.

Потенциальные штрафы

В течение последних месяцев продолжается активное обсуждение введения новых специфических санкций за агрессивную езду и нарушение спокойствия граждан. В частности, рассматривается возможность внедрения штрафов за дрифт, сумма которых может составлять до 17 000 грн.

Также в планах остается введение ответственности за чрезмерно громкий выхлоп автомобиля с максимальным взысканием до 34 000 грн. Отдельным пунктом обсуждается ужесточение наказания за опасное вождение в состоянии опьянения с потенциальным штрафом 51 000 грн.