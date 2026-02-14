Відео
Головна Авто Нові штрафи ПДР 2026 — скільки доведеться платити водіям

Нові штрафи ПДР 2026 — скільки доведеться платити водіям

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 01:20
Штрафи за порушення ПДР 2026: за що каратимуть українських водіїв
Водій оплачує штраф через мобільний термінал. Фото: УНІАН

Посилення контролю над безпекою на українських дорогах на початку 2026 року супроводжується активним використанням систем автоматичної фіксації порушень. Навіть досвідчені водії можуть зіткнутися з новими санкціями за недотримання встановлених норм маневрування та швидкісного режиму.

Про це повідомив Polis.ua

Читайте також:

Швидкість та маневрування

Перевищення встановленої швидкості на 20–50 км/год тягне за собою штраф у розмірі 340 грн, тоді як за порушення ліміту на понад 50 км/год доведеться сплатити 1700 грн. Якщо такі дії призвели до створення аварійної ситуації, сума додатково зростає на 1445 грн з можливим позбавленням прав.

За ігнорування паска безпеки або використання мобільного телефона без спеціальної гарнітури передбачено стягнення 510 грн. Таку ж суму доведеться віддати за проїзд на червоне світло світлофора або перевезення дитини зростом до 150 см без автокрісла (повторне порушення правил перевезення дітей протягом року збільшує штраф до 850 грн).

Найвищі штрафи

Відсутність чинного поліса автоцивілки загрожує стягненням у розмірі 850 грн, причому у разі ДТП винуватець має самостійно компенсувати всі збитки постраждалим. Керування без чинних прав обійдеться у 3400 грн, а за повторне керування після позбавлення посвідчення сума сягає 40 800 грн.

Найвищі штрафи передбачені за керування у стані сп’яніння, де перше порушення коштує 17 000 грн з вилученням прав на один рік. Повторний випадок протягом року тягне за собою штраф до 34 000 грн, а третє порушення супроводжується стягненням 51 000 грн з обов’язковою конфіскацією транспортного засобу.

Також читайте:

Де не можна паркуватися в Україні у 2026 році

Чому заборонено прогрівати автомобіль взимку

Потенційні штрафи

Протягом останніх місяців триває активне обговорення запровадження нових специфічних санкцій за агресивну їзду та порушення спокою громадян. Зокрема, розглядається можливість впровадження штрафів за дрифт, сума яких може становити до 17 000 грн

Також у планах залишається запровадження відповідальності за надмірно гучний вихлоп автомобіля з максимальним стягненням до 34 000 грн. Окремим пунктом обговорюється посилення покарання за небезпечне водіння у стані сп’яніння з потенційним штрафом 51 000 грн.

авто Україна штраф штрафи автомобіль ПДР
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
