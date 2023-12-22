Новый российский электрокар "Янтарь" назвали самым уродливым в мире

Российский электромобиль "Янтарь". Фото: Drom

Российский электромобиль, производящий завод "Автотор", назвали самым уродливым в мире. Электрокар "Янтарь" планируют начать производить в 2025 году.

Об этом сообщает BILD.

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По данным издания, российский автозавод "Автотор" в Калининграде до 2022 года выпускал автомобили марок BMW, KIA и Hyundai. Однако из-за войны производство мировых авто прекратилось и на заводе начали выпускать китайские модели.

"Недавно "Автотор" и Московский политехнический университет презентовали проект нового российского электромобиля "Янтарь". Его серийную сборку хотят начать в 2025 году, планируется производить до 50 000 машин в год. Некоторые даже называют его "убийцей Тесла", — указали в издании.

Также указывают, что этот автомобиль может стать конкурентом для итальянской модели Fiat Multipla. Машины будут соревноваться за звание самого безобразного автомобиля в мире. Журналисты издания подчеркнули ужасный дизайн, "странную подножку и непропорциональную высоту машины". Автор отмечает, что на "Янтарь" пока "больно смотреть".

Отметим, что фактически электрокар РФ является квадроциклом с крышей, его конструкция — каркасно-панельная, несущая — из труб, внешние элементы отформованы из композитов. Часть кузовных деталей взята у Lada Vesta.

Напомним, футуристический грузовик Tesla Cybertruck, похожий на короля поверхностей дальних планет, потерял сцепление с землей и не смог самостоятельно выбраться из снега. На помощь электрокару компании Илона Маска пришел пикап Ford.

Добавим, компания Илона Маска Tesla революционизировала всю индустрию электромобилей, ведь хорошие, бесшумные и экологически чистые авто предлагают большой запас хода и ускорения. Новые электрические машины бренда очень дорогие, но многие интересные варианты предлагает вторичный рынок.