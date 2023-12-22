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Новий російський електрокар "Янтар" назвали найпотворнішим у світі

22 грудня 2023 13:39
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Новий російський електрокар "Янтар" назвали найпотворнішим у світі
Російський електромобіль "Янтар". Фото: Drom
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російський електромобіль, що виробляє завод "Автотор" назвали найпотворнішим у світі. Електрокар "Янтар" планують розпочати виробляти у 2025 році.

Про це повідомляє BILD.

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Що відомо про електрокар "Янтар"

За даними видання російський автозавод "Автотор" у Калінінграді до 2022 року випускав автомобілі марок BMW, KIA та Hyundai. Однак, через війну виробництво світових авто припинилося і на заводі почали випускати китайські моделі.

"Нещодавно "Автотор" та Московський політехнічний університет презентували проєкт нового російського електромобіля "Янтар". Його серійне складання хочуть розпочати у 2025 році, планується виробляти до 50 000 машин на рік. Деякі навіть називають його "вбивцею Тесла", — вказали у виданні.

Також вказують, що це авто може стати конкурентом для італійської моделі Fiat Multipla. Машини сперечатимуться за звання найпотворнішого автомобіля у світі. Журналісти видання підкреслили жахливий дизайн, "дивну підніжку та непропорційну висоту машини". Автор зазначає, що на "Янтар" поки що "боляче дивитись".

Зазначимо, що фактично електрокар РФ є квадроциклом з дахом, його конструкція — каркасно-панельна, несуча структура — з труб, зовнішні елементи відформовані з композитів. Частина кузовних деталей запозичена у Lada Vesta.

Нагадаємо, футуристична вантажівка Tesla Cybertruck, схожа на короля поверхонь дальніх планет, втратила зчеплення з землею та не змогла самостійно вибратися зі снігу. На допомогу електрокару компанії Ілона Маска прийшов пікап Ford.

Додамо, компанія Ілона Маска Tesla революціонізувала всю індустрію електромобілів, адже це гарні, безшумні та екологічно чисті авто пропонують великий запас ходу та прискорення. Нові електричні машини бренду дуже дорогі, але багато цікавих варіантів пропонує вторинний ринок.

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