Конкуренция Tesla и Toyota на новом уровне — Cybertruck уничтожил старую Camry

Tesla Cybertruck. Фото: topgear.com

В сети появилось видео аварии, произошедшей в Калифорнии. Ролик показывает лобовое столкновение старой Camry 1990-х годов выпуска и Cybertruck.

Об этом сообщил InsideEVs.

Читайте также:

Какие повреждения получили авто

Можно было ожидать, что оба транспортных средства испытывают значительные повреждения в ДТП, но уничтожен был только один автомобиль.

При этом кузов Cybertruck никоим образом не пострадал. Лишь его пластиковый бампер довольно сильно поцарапался, а угловая часть отлетела.

К счастью, люди также не пострадали.

Обратная сторона прочности Cybertruck

Кузов Cybertruck почти не гнется. И это объясняет, почему электрический пикап нельзя регистрировать в Европе. Все транспортные средства должны иметь зоны деформации и проходить строгие тесты на безопасность для пешеходов.

Тяжелый Cybertruck очень плохо рассеивает энергию удара во время столкновения с твердым предметом. Его передняя часть повреждается, но почти не прогибается, а волны от удара резонируют по всей его оболочке.

Столкновение с твердым объектом, который остановит его на пути, будет очень плохим для пассажиров внутри самого Cybertruck, поскольку замедление будет гораздо более отчетливым, чем в транспортном средстве с зонами деформации. Ведь задача как раз заключается именно в том, чтобы во время аварии остановить автомобиль постепенно.

Ранее автовладелец проверил, может ли Tesla Cybertruck плавать. Также Cybertruck соперничал с Chevrolet Silverado в перетягивании каната.