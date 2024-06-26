Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Новый уровень соперничества Tesla и Toyota — Cybertruck уничтожил старую Camry arrow

Новый уровень соперничества Tesla и Toyota — Cybertruck уничтожил старую Camry

26 июня 2024 20:40
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Конкуренция Tesla и Toyota на новом уровне — Cybertruck уничтожил старую Camry
Tesla Cybertruck. Фото: topgear.com
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

В сети появилось видео аварии, произошедшей в Калифорнии. Ролик показывает лобовое столкновение старой Camry 1990-х годов выпуска и Cybertruck.

Об этом сообщил InsideEVs.

Читайте также:

Какие повреждения получили авто

Можно было ожидать, что оба транспортных средства испытывают значительные повреждения в ДТП, но уничтожен был только один автомобиль.

При этом кузов Cybertruck никоим образом не пострадал. Лишь его пластиковый бампер довольно сильно поцарапался, а угловая часть отлетела.

К счастью, люди также не пострадали.

 

Обратная сторона прочности Cybertruck

Кузов Cybertruck почти не гнется. И это объясняет, почему электрический пикап нельзя регистрировать в Европе. Все транспортные средства должны иметь зоны деформации и проходить строгие тесты на безопасность для пешеходов.

Тяжелый Cybertruck очень плохо рассеивает энергию удара во время столкновения с твердым предметом. Его передняя часть повреждается, но почти не прогибается, а волны от удара резонируют по всей его оболочке.

Столкновение с твердым объектом, который остановит его на пути, будет очень плохим для пассажиров внутри самого Cybertruck, поскольку замедление будет гораздо более отчетливым, чем в транспортном средстве с зонами деформации. Ведь задача как раз заключается именно в том, чтобы во время аварии остановить автомобиль постепенно.

Ранее автовладелец проверил, может ли Tesla Cybertruck плавать. Также Cybertruck соперничал с Chevrolet Silverado в перетягивании каната.

ДТП
США
авария
Tesla

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны