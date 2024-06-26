Конкуренція Tesla та Toyota на новому рівні — Cybertruck знищив стареньку Camry

Tesla Cybertruck. Фото: topgear.com

В мережі з'явилося відео аварії, яка сталася в Каліфорнії. Ролик показує лобове зіткнення старої Camry 1990-х років випуску з Cybertruck.

Про це повідомив InsideEVs.

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Які ушкодження отримали авто

Можна було очікувати, що обидва транспортні засоби зазнають значних пошкоджень у ДТП, але знищений був лише один автомобіль.

При цьому кузов Cybertruck жодним чином не постраждав. Лише його пластиковий бампер досить сильно подряпався, а кутова частина відскочила.

На щастя, люди також не постраждали.

Зворотний бік міцності Cybertruck

Кузов Cybertruck майже не гнеться. Й це пояснює, чому електричний пікап не можна реєструвати в Європі. Річ у тім, що усі транспортні засоби повинні мати зони деформації та проходити суворі тести на безпеку для пішоходів.

Важелезний Cybertruck дуже погано розсіює енергію удару під час зіткнення з твердим предметом. Його передня частина пошкоджується, але майже не прогинається, а хвилі від удару резонують по всій його оболонці.

Зіткнення з твердим об’єктом, який зупинить його на шляху, буде дуже поганим для пасажирів усередині самого Cybertruck, позаяк уповільнення буде набагато виразнішим, ніж у транспортному засобі із зонами деформації. Адже завдання якраз полягає саме у тому, щоб під час аварії зупинити автомобіль більш поступово.

Раніше автовласник перевірив, чи може Tesla Cybertruck плавати. Також Cybertruck змагався з Chevrolet Silverado у перетягуванні каната.