Видео

Никогда на чистите приборную панель авто этим средством

Дата публикации 20 ноября 2025 06:00
обновлено: 17:52
Чем нельзя мыть приборную панель автомобиля
Уборка салона авто. Фото: simoniz.uk

Ошибки при уборке салона автомобиля начинаются с бутылки средства для мытья стекол, которое, по сути, объявляет химическую войну приборной панели машины. Большинство подобных средств содержат аммиак, спирт и растворители, которые разрушают защитные УФ-слои интерьера, вызывая высыхание, выцветание и трещины.

Об этом написал Jalopnik.

Прямая опасность

Аммиак, спирт и растворители эффективны для стекла, но представляют угрозу для салонного пластика, кожи и винила. Аммиак разрушает защитные покрытия, а также оставляет осадок, который притягивает пыль. Приборная панель со временем начинает высыхать, выцветать и трескаться, особенно под воздействием солнечного света.

Очень опасно использовать средства с аммиаком на сенсорных экранах. Они имеют деликатный антибликовый и защитный слой, который может быть полностью разрушен, что приведет к мутному изображению и ухудшению чувствительности сенсора. Кроме того, аммиак может вызвать физический дискомфорт: раздражение глаз, кашель и тошноту.

Салоны автомобилей разработаны для устойчивости к ультрафиолету и нагреву, а не к агрессивным химическим веществам. Средство для чистки стекла растворяет именно тот слой, который должен защищать элементы салона.

Безопасные способы

Специалисты отдают предпочтение средствам для чистки стекол без аммиака или специальным спреям для салона с мягкими формулами на водной основе.

Для очистки рекомендуется использовать полотенце из микрофибры, так как бумажные могут поцарапать мягкий пластик. При чем распылять раствор нужно на полотенце, а не непосредственно на приборную панель. Для экранов информационно-развлекательных систем следует использовать средство, безопасное для электроники, или дистиллированную воду.

Автопроизводители часто рекомендуют одобренные средства со сбалансированным pH. Хотя они могут стоить дороже, это помогает избежать значительных затрат на ремонт поврежденной обшивки в будущем.

авто проблемы советы автомобиль мойка авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
