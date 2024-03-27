Три простых шага, чтобы избавиться от царапин возле дверных ручек автомобиля

Под ручками авто всегда есть царапины. Фото: caranddriver.com

Царапины от ногтей под дверными ручками автомобиля появляются ниоткуда, но, к сожалению, самостоятельно никуда не исчезают. Впрочем, убрать эти дефекты достаточно просто.

Эксперты объяснили, как сделать это быстро.

Читайте также:

Что понадобится

Магазинный автомобильный отмыватель-полироль.

Подушечка-аппликатор.

Полотенце из микрофибры.

Шаг 1

Вымойте и высушите участок, с которого собираетесь удалять царапины. Поверхность должна быть чистой и сухой.

Шаг 2

Нанесите небольшое количество отмывателя-полироля на аппликатор и полируйте обрабатываемый участок движениями вверх-вниз, пока полироль не начнет исчезать.

Фото: nextzettusa

Шаг 3

Отполируйте дополнительно поверхность чистой сухой салфеткой из микрофибры. Царапины должны исчезнуть. Если нет, повторите процесс.

Бюджетный способ

Если вы вместо отмывателя-полироля выжмете на губку немного обычной белой зубной пасты, и повторите предыдущие шаги, эффект будет аналогичным. Единственное, что после этих манипуляций следует смыть водой остатки пасты.

Царапины от ногтей также встречаются на других защелках, например, на ручке открывания багажника. Поэтому не забудьте привести в порядок ее тоже.

Можно использовать этот способ, чтобы удалить любую мелкую царапину на краске автомобиля. Индикатор прост, если не видна грунтовка или металл под повреждением, или, если вы не можете почувствовать царапину ногтем, то она не слишком глубокая, можно полировать.

Ранее мы писали, как самостоятельно быстро удалить мелкие царапины на лобовом стекле. Также рассказывали о четырех способах избавиться от царапин и грязи на дисках колес авто.