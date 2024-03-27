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Як позбавитися подряпин під дверними ручками авто — три простих кроки

27 березня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Три простих кроки, щоб позбавитися подряпин біля дверних ручок автомобіля
Біля ручок авто завжди є подряпини. Фото: caranddriver.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Подряпини від нігтів під дверними ручками автомобіля з'являються нізвідки, але, на жаль, самостійно нікуди не зникають. Втім, прибрати ці дефекти досить просто.

Експерти пояснили як зробити це швидко.

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Що знадобиться

  • Магазинний автомобільний відмивач-поліроль.
  • Подушечка-аплікатор.
  • Рушник з мікрофібри.

Крок 1

Вимийте та висушіть ділянку, з якої збираєтесь видаляти подряпини. Поверхня має бути чистою та сухою.

Крок 2

Нанесіть невелику кількість відмивачу-поліролю на поролоновий аплікатор і поліруйте оброблювану ділянку рухами вгору-вниз, доки поліроль не почне зникати.


 

Як позбавитися подряпин під дверними ручками авто — три простих кроки - фото 1
Фото: nextzettusa

Крок 3

Відполіруйте додатково поверхню чистою сухою серветкою з мікрофібри. Подряпини повинні зникнути. Якщо ні, повторіть процес.

Бюджетний спосіб

Якщо ви замість відмивача-поліролю вичавите на губку трохи звичайної білої зубної пасти, та повторите попередні кроки, ефект буде аналогічним. Єдине, що після цих маніпуляцій варто змити водою залишки пасти.

Подряпини від нігтів також зустрічаються на інших засувках, наприклад, на ручці відчинення багажника. Тож не забудьте привести до ладу її також.

Можна використовувати цей спосіб, щоб видалити будь-яку дрібну подряпину на фарбі автомобіля. Індикатор простий, якщо не видно ґрунтовку або метал під пошкодженням, або, якщо ви не можете відчути подряпину нігтем, то вона не занадто глибока, можна полірувати.

Раніше ми писали, як самотужки швидко видалити дрібні подряпини на лобовому склі. Також розповідали про чотири способи позбавитися від подряпин та бруду на дисках коліс авто.

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