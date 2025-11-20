Чим не можна мити приладову панель автомобіля

Прибирання салону авто. Фото: simoniz.uk

Помилки під час прибирання салону автомобіля починаються з пляшки засобу для миття скла, який, по суті, оголошує хімічну війну приладовій панелі машини. Більшість подібних засобів містять аміак, спирт та розчинники, які руйнують захисні УФ-шари інтер’єру, викликаючи висихання, вицвітання та тріщини.

Пряма небезпека

Аміак, спирт та розчинники є ефективними для скла, але становлять загрозу для салонного пластику, шкіри та вінілу. Аміак руйнує захисні покриття, а також залишає осад, який притягує пил. Приладова панель з часом починає висихати, вицвітати та тріскатися, особливо під впливом сонячного світла.

Дуже небезпечно використовувати засоби з аміаком на сенсорних екранах. Вони мають делікатний антибліковий та захисний шар, який може бути повністю зруйнований, що призведе до каламутного зображення та погіршення чутливості сенсора. Крім того, аміак може викликати фізичний дискомфорт: подразнення очей, кашель та нудоту.

Салони автомобілів розроблені для стійкості до ультрафіолету та нагрівання, а не до агресивних хімічних речовин. Засіб для чищення скла розчиняє саме той шар, який має захищати елементи салону.

Безпечні способи

Фахівці надають перевагу засобам для чищення скла без аміаку або спеціальним спреям для салону з м'якими формулами на водній основі.

Для очищення рекомендується використовувати рушник з мікрофібри, позаяк паперові можуть подряпати м'який пластик. При чому розпилювати розчин потрібно на рушник, а не безпосередньо на приладову панель. Для екранів інформаційно-розважальних систем слід використовувати засіб, безпечний для електроніки, або дистильовану воду.

Автовиробники часто рекомендують схвалені засоби зі збалансованим pH. Хоча вони можуть коштувати дорожче, це допомагає уникнути значних витрат на ремонт пошкодженої обшивки в майбутньому.