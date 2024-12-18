Лучший автомобиль 2024 года — почему небольшой седан завоевал первенство

Небольшой седан назван лучшим автомобилем 2024 года
Небольшой автомобиль имеет четырехцилиндровый двигатель, часто гибридизированный, и обеспечивает хорошую экономию топлива. Он удобен, надежен и в основном им приятно управлять.
Специалисты Motor1 назвали лучшим автомобилем Honda Civic Hybrid 2025 модельного года.
Почему Civic Hybrid
Это самый лучший маленький седан, который можно купить за 29 845 долларов. Внутри очень просторный, имеет большой багажник и удобные задние сиденья. Расстояние над головой задних сидений вполне подходит для людей высокого роста, а передние сиденья так же широки и удобны, как у любого маленького кроссовера.
Переход между электроэнергией и бензином у гибрида всегда незаметен. Это происходит плавно с минимальным шумом и почти нулевой вибрацией в салоне.
Экономия топлива
Автомобиль имеет старый 2-литровый 4-цилиндровый безнаддувный двигатель, но улучшенный для повышения эффективности, чему дополнительно способствует гибридная система нового поколения.
Машина выдает мощность 200 л.с. и добивается выдающихся показателей экономии топлива: 4,7 л на 100 км в городе, 5 л/100 км на шоссе, 4,8 л/100 км в комбинированном цикле.
В реальности показатели еще лучше — во время путешествия более чем на 480 км из Нью-Йорка в Коннектикут Civic Hybrid тратил 4,15 л/100 км.
Ранее мы писали о четырех доступных гибридных моделях Honda для покупки в 2025 году. Также эксперты назвали три альтернативы Honda Civic, которые следует рассмотреть.
Читайте Новини.LIVE!