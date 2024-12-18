Лучший автомобиль 2024 года — почему небольшой седан завоевал первенство

2025 Honda Civic Hybrid. Фото: caranddriver.com

Небольшой автомобиль имеет четырехцилиндровый двигатель, часто гибридизированный, и обеспечивает хорошую экономию топлива. Он удобен, надежен и в основном им приятно управлять.

Специалисты Motor1 назвали лучшим автомобилем Honda Civic Hybrid 2025 модельного года.

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Почему Civic Hybrid

Это самый лучший маленький седан, который можно купить за 29 845 долларов. Внутри очень просторный, имеет большой багажник и удобные задние сиденья. Расстояние над головой задних сидений вполне подходит для людей высокого роста, а передние сиденья так же широки и удобны, как у любого маленького кроссовера.

Переход между электроэнергией и бензином у гибрида всегда незаметен. Это происходит плавно с минимальным шумом и почти нулевой вибрацией в салоне.

Фото: caranddriver.com

Экономия топлива

Автомобиль имеет старый 2-литровый 4-цилиндровый безнаддувный двигатель, но улучшенный для повышения эффективности, чему дополнительно способствует гибридная система нового поколения.

Машина выдает мощность 200 л.с. и добивается выдающихся показателей экономии топлива: 4,7 л на 100 км в городе, 5 л/100 км на шоссе, 4,8 л/100 км в комбинированном цикле.

В реальности показатели еще лучше — во время путешествия более чем на 480 км из Нью-Йорка в Коннектикут Civic Hybrid тратил 4,15 л/100 км.

Ранее мы писали о четырех доступных гибридных моделях Honda для покупки в 2025 году. Также эксперты назвали три альтернативы Honda Civic, которые следует рассмотреть.