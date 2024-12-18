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Невеликий седан названий найкращим автомобілем 2024 року

18 грудня 2024 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Найкращий автомобіль 2024 року — чому невеликий седан завоював першість
2025 Honda Civic Hybrid. Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Невеликий автомобіль має чотирициліндровий двигун, часто гібридизований, та забезпечує гарну економію палива. Він зручний, надійний та здебільшого їм приємно керувати.

Фахівці Motor1 назвали кращим автомобілем Honda Civic Hybrid 2025 модельного року.

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Чому Civic Hybrid

Це найкращий маленький седан, який можна купити за 29 845 доларів. Всередині він дуже просторий, має великий багажник та зручні задні сидіння. Відстань над головою задніх сидінь цілком підходить для людей високого зросту, а передні сидіння такі ж широкі та зручні, як у будь-якого маленького кросовера.

Перехід між електроенергією та бензином у цього гібрида завжди непомітний. Це відбувається плавно, з мінімальним шумом та майже нульовою вібрацією в салоні.

Невеликий седан названий найкращим автомобілем 2024 року - фото 1
Фото: caranddriver.com

Економія палива

Авто має старий 2-літровий 4-циліндровий безнаддувний двигун, але покращений для підвищення ефективності, чому додатково сприяє гібридна система нового покоління.

Машина видає потужність 200 к.с. та досягає видатних показників економії палива: 4,7 л на 100 км у місті, 5 л/100 км на шосе, 4,8 л/100 км у комбінованому циклі.

В реальності показники ще кращі — під час подорожі на понад 480 км з Нью-Йорка до Коннектикуту Civic Hybrid витрачав 4,15 л/100 км.

Раніше ми писали про чотири доступні гібридні моделі Honda для купівлі у 2025 році. Також експерти назвали три альтернативи Honda Civic, які варто розглянути.

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