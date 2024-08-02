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Нетипичная ситуация — в какой последовательности разъедутся авто согласно ПДД

2 августа 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тестирование по ПДД — каким будет правильный порядок разъезда автомобилей
Кто проедет последним? Рисунок: "Тримай кермо".
Валентин Бандура - Редактор

Задача на тему пересечения перекрестков. В какой последовательности разъедутся автомобили в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

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Варианты ответа

  1. Черный, синий, грузовик.
  2. Синий, грузовик, черный.
  3. Грузовик, черный, синий.
  4. Синий, черный, грузовик.

Разбор задачи

На Т-образном перекрестке черный автомобиль проезжает прямо, грузовик поворачивает направо, а синяя машина намерена выполнить разворот.

Перекресток нерегулируемый, ведь на нем нет светофоров, также отсутствуют знаки приоритета. Следовательно, все участники движения будут действовать по правилам переезда нерегулируемого перекрестка.


Нетипичная ситуация - в какой последовательности разъедутся авто согласно ПДД - фото 1

Грузовик подъезжает к перекрестку с грунтовой дороги, которая считается второстепенной. Поэтому водитель этого транспортного средства должен уступить дорогу другим автомобилям, двигающимся по главной дороге.

Заметим, что наличие на грунтовой дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее к главной.

Синему и черному авто, движущемуся по главной дороге, поможет разъехаться пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Таким образом, синяя машина должна пропустить черный автомобиль.

Порядок разъезда: черная машина, синяя, грузовик.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам проезда перекрестков — здесь и здесь.

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