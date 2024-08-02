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Нетипова ситуація — в якій послідовності роз'їдуться авто згідно з ПДР

2 серпня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тестування з ПДР — яким буде правильний порядок роз'їзду автомобілів
Хто проїде останнім? Малюнок: "Тримай кермо".
Валентин Бандура - Редактор

Задача на тему перетину перехресть. В якій послідовності роз'їдуться автомобілі в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

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Варіанти відповіді

  1. Чорний, синій, вантажівка.
  2. Синій, вантажівка, чорний.
  3. Вантажівка, чорний, синій.
  4. Синій, чорний, вантажівка.

Розбір задачі

На Т-подібному перехресті чорний автомобіль проїжджає прямо, вантажівка повертає праворуч, а синя машина має намір виконати розворот.

Перехрестя є нерегульованим, адже на ньому немає світлофорів, також відсутні знаки пріоритету. Отже, усі учасники руху діятимуть за правилами переїзду нерегульованого перехрестя.


Нетипова ситуація — в якій послідовності роз'їдуться авто згідно з ПДР - фото 1

Вантажівка під'їжджає до перехрестя з ґрунтової дороги, яка вважається другорядною. Тому водій цього транспортного засобу повинен дати дорогу іншим автомобілям, що рухаються головною дорогою.

Зауважимо, що наявність на ґрунтовій дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її за значенням до головної.

Синьому та чорному авто, які рухаються головною дорогою, допоможе роз'їхатися пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Таким чином синя машина має пропустити чорний автомобіль.

Порядок роз'їзду: чорна машина, синя, вантажівка.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил проїзду перехресть — тут і тут.

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