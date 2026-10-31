Расположение авто на кольцевом перекрестке. Рисунок: Exist.ua

Задача по темам о проезде перекрестков и о начале движения и изменении его направления. На кольцевом перекрестке водитель желтого автомобиля продолжает движение по кругу по правой полосе. В то же время водитель красного авто намерен съехать с кольца по левой полосе. А водитель зеленой машины как раз въезжает на перекресток. В каком порядке они разойдутся в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ приводят Новини.LIVE со ссылкой на канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Зеленый автомобиль, желтый, красный. Желтый автомобиль, красный, зеленый. Красный автомобиль, зеленый, желтый. Красный автомобиль, желтый, зеленый. Желтый автомобиль, зелёный, красный. Зеленый автомобиль, красный, желтый.

Разбор задачи

Согласно пункту 16.12 ПДД, преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и обозначенное дорожным знаком 4.10 "Кольцевое движение", предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.

Таким образом, водитель зеленого автомобиля должен пропустить транспортные средства, движущиеся по кругу.

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В соответствии с пунктом 10.5 ПДД, выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа.

Следовательно, водитель красного автомобиля должен пропустить желтую машину, которая съезжает с кольца в попутном направлении саправа.

Правильный ответ №2

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