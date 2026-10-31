Непростой тест ПДД: кто за кем проедет на круговом перекрестке
Задача по темам о проезде перекрестков и о начале движения и изменении его направления. На кольцевом перекрестке водитель желтого автомобиля продолжает движение по кругу по правой полосе. В то же время водитель красного авто намерен съехать с кольца по левой полосе. А водитель зеленой машины как раз въезжает на перекресток. В каком порядке они разойдутся в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ приводят Новини.LIVE со ссылкой на канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Зеленый автомобиль, желтый, красный.
- Желтый автомобиль, красный, зеленый.
- Красный автомобиль, зеленый, желтый.
- Красный автомобиль, желтый, зеленый.
- Желтый автомобиль, зелёный, красный.
- Зеленый автомобиль, красный, желтый.
Разбор задачи
Согласно пункту 16.12 ПДД, преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и обозначенное дорожным знаком 4.10 "Кольцевое движение", предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.
Таким образом, водитель зеленого автомобиля должен пропустить транспортные средства, движущиеся по кругу.
В соответствии с пунктом 10.5 ПДД, выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа.
Следовательно, водитель красного автомобиля должен пропустить желтую машину, которая съезжает с кольца в попутном направлении саправа.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали интересные задачи для проверки знаний правил дорожного движения: