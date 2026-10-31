Розташування авто на круговому перехресті. Малюнок: Exist.ua

Задача з тем про проїзд перехресть та про початок руху та зміну його напрямку. На круговому перехресті водій жовтого автомобіля продовжує рух по колу правою смугою. Водночас водій червоного авто має намір з’їхати з кільця з лівої смуги. А водій зеленої машини саме заїжджає на перехрестя. В якому порядку вони роз’їдуться у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Зелений автомобіль, жовтий, червоний. Жовтий автомобіль, червоний, зелений. Червоний автомобіль, зелений, жовтий. Червоний автомобіль, жовтий, зелений. Жовтий автомобіль, зелений, червоний. Зелений автомобіль, червоний, жовтий.

Розбір задачі

Згідно з пунктом 16.12 ПДР, перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух", надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу.

Таким чином водій зеленого авто має пропустити транспортні засоби, які рухаються про колу.

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Відповідно до пункту 10.5 ПДР, виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч.

Отже, водій червоного авто має пропустити жовту машину, яка з’їжджає з кола в попутному напрямку праворуч.

Правильна відповідь №2

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