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Невероятная история — Toyota выжила после пожаров в Лос-Анджелесе

14 января 2025 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Эта Toyota выжила и завелась после пожаров в Лос-Анджелесе
Toyota Tacoma после пожара. Фото: hotcars.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Лесные пожары, опустошающие Лос-Анджелес, вызвали огромный ущерб и разрушения. Одними из жертв были Брендон и Джиллиан Сандерс — их дом сгорел дотла, а единственное, что устояло — Toyota Tacoma 2013 года.

Об этом сообщил HotCars.

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После сильного пожара у Toyota Tacoma расплавились передняя решетка, крышка бампера, боковые молдинги и один из задних фонарей. Но на видео Сандерс даже завел свою Tacoma, подтверждая, что она осталась на ходу. Осмотр под капотом показал, что механических повреждений у пикапа нет.

Единственной неприятностью стала потеря ключей во время пожара. Но после передачи идентификационного номера автомобиля местному дилерскому центру Toyota новый комплект был быстро изготовлен бесплатно.

Последствия пожара

Toyota Tacoma после пожара в Лос-Анджелесе.
Фото: hotcars.com

"Повреждения грузовика, кажется, на 100% косметические. Еще окна были чрезвычайно грязные, но после половины бутылки средства для чистки стекол и почти двух рулонов бумажных полотенец они имеют новый вид. Сейчас мы управляем грузовиком, как и обычно", — рассказал Брэндон Сандерс.

Ранее мы писали, какие модели Toyota самые дорогие в обслуживании. Также эксперты назвали пять самых доступных пикапов, которые стоит приобрести прямо сейчас.

США пожар авто автомобиль Toyota Лос-Анджелес

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