Эта Toyota выжила и завелась после пожаров в Лос-Анджелесе

Toyota Tacoma после пожара. Фото: hotcars.com

Лесные пожары, опустошающие Лос-Анджелес, вызвали огромный ущерб и разрушения. Одними из жертв были Брендон и Джиллиан Сандерс — их дом сгорел дотла, а единственное, что устояло — Toyota Tacoma 2013 года.

Об этом сообщил HotCars.

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После сильного пожара у Toyota Tacoma расплавились передняя решетка, крышка бампера, боковые молдинги и один из задних фонарей. Но на видео Сандерс даже завел свою Tacoma, подтверждая, что она осталась на ходу. Осмотр под капотом показал, что механических повреждений у пикапа нет.

Единственной неприятностью стала потеря ключей во время пожара. Но после передачи идентификационного номера автомобиля местному дилерскому центру Toyota новый комплект был быстро изготовлен бесплатно.

Последствия пожара

Фото: hotcars.com

"Повреждения грузовика, кажется, на 100% косметические. Еще окна были чрезвычайно грязные, но после половины бутылки средства для чистки стекол и почти двух рулонов бумажных полотенец они имеют новый вид. Сейчас мы управляем грузовиком, как и обычно", — рассказал Брэндон Сандерс.

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