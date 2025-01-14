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Неймовірна історія — Toyota вижила після пожеж в Лос-Анджелесі

14 січня 2025 15:40
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Ця Toyota вижила та завелася після пожеж в Лос-Анджелесі
Toyota Tacoma після пожежі. Фото: hotcars.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Лісові пожежі, які спустошують Лос-Анджелес, спричинили величезну шкоду та руйнування. Одними з жертв були Брендон та Джилліан Сандерс — їхній будинок згорів ущент, а єдине, що встояло — Toyota Tacoma 2013 року.

Про це повідомив HotCars.

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Після сильної пожежі у Toyota Tacoma розплавилися передня решітка, кришка бампера, бічні молдинги та один із задніх ліхтарів. Але на відео Сандерс навіть завів свою Tacoma, підтверджуючи, що вона залишилася на ходу. Огляд під капотом показав, що механічних пошкоджень у пікапа немає.

Єдиною неприємністю стала втрата ключів під час пожежі. Але після передачі ідентифікаційного номера автомобіля місцевому дилерському центру Toyota новий комплект було швидко виготовлено безплатно.

Наслідки пожежі

Toyota Tacoma після пожежі  в Лос-Анджелесі.
Фото: hotcars.com

"Пошкодження вантажівки, здається, на 100% косметичні. Ще вікна були надзвичайно брудні, але після половини пляшки засобу для чищення скла та майже двох рулонів паперових рушників вони мають новий вигляд. Зараз ми керуємо вантажівкою, як зазвичай", — розповів Брендон Сандерс.

Раніше ми писали, які моделі Toyota найдорожчі в обслуговуванні. Також експерти назвали п’ять найдоступніших пікапів, які варто придбати прямо зараз.

США пожежа авто автомобіль Toyota Лос-Анджелес

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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