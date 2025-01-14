Ця Toyota вижила та завелася після пожеж в Лос-Анджелесі

Toyota Tacoma після пожежі. Фото: hotcars.com

Лісові пожежі, які спустошують Лос-Анджелес, спричинили величезну шкоду та руйнування. Одними з жертв були Брендон та Джилліан Сандерс — їхній будинок згорів ущент, а єдине, що встояло — Toyota Tacoma 2013 року.

Про це повідомив HotCars.

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Після сильної пожежі у Toyota Tacoma розплавилися передня решітка, кришка бампера, бічні молдинги та один із задніх ліхтарів. Але на відео Сандерс навіть завів свою Tacoma, підтверджуючи, що вона залишилася на ходу. Огляд під капотом показав, що механічних пошкоджень у пікапа немає.

Єдиною неприємністю стала втрата ключів під час пожежі. Але після передачі ідентифікаційного номера автомобіля місцевому дилерському центру Toyota новий комплект було швидко виготовлено безплатно.

Наслідки пожежі

Фото: hotcars.com

"Пошкодження вантажівки, здається, на 100% косметичні. Ще вікна були надзвичайно брудні, але після половини пляшки засобу для чищення скла та майже двох рулонів паперових рушників вони мають новий вигляд. Зараз ми керуємо вантажівкою, як зазвичай", — розповів Брендон Сандерс.

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