Недооцененные автомобили, которые на самом деле стоят внимания водителей

Genesis GV60 2026 года. Фото: Genesis

На автомобильном рынке представлено немало качественных моделей, которые остаются незамеченными покупателями в пользу более известных аналогов. Часто водители выбирают машины из-за банальной лояльности к определенному бренду, рекламы или широкой сети дилерских центров. Однако профессиональные тесты показывают, что менее популярные варианты иногда предлагают значительно лучшие технические характеристики и высокий уровень комфорта.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на британское издание CarWow.

Премиальные альтернативы

Электромобиль Genesis GV60 построен на одной платформе с популярным Hyundai Ioniq 5, но отличается гораздо более роскошным интерьером и стильным дизайном. Несмотря на очевидные преимущества, покупатели значительно чаще интересуются моделью от Hyundai. Это связано с отсутствием большой дилерской сети, ведь Genesis продает авто непосредственно в интернете. Однако по цене топового Ioniq 5 водитель получает действительно комфортный электрокар премиум-класса.

Для поклонников премиальных хэтчбеков отличным выбором станет Mazda 3, который по многим параметрам превосходит Mercedes A-Class. Японская модель предлагает более качественные материалы отделки салона, приятные органы управления и лучшую динамику. К тому же Mazda стоит существенно дешевле немецкого конкурента. Высокая популярность немецкой марки в данном случае объясняется лишь престижностью фирменного значка на капоте.

Практичный выбор

Японский Honda Civic во многих аспектах оказывается лучше признанного лидера класса Volkswagen Golf. Он демонстрирует отличную управляемость, комфортную подвеску, эргономичный салон и вместительный багажник. Однако покупатели выбирают немецкий бестселлер в несколько раз чаще. Главная причина заключается в цене, ведь Civic доступен исключительно с гибридной установкой, что делает его дороже базового бензинового Golf.

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В классе компактных городских авто высокую эффективность демонстрирует Suzuki Swift. За вполне доступную стоимость покупатель получает богатое оснащение, включая подогрев сидений, адаптивный круиз-контроль и беспроводную интеграцию смартфонов. Машина является чрезвычайно экономной в смешанном цикле, расходуя менее 4,7 л/100 км. Меньшая популярность по сравнению с конкурентами обусловлена наличием на рынке моделей с более современным дизайном салона.

Внедорожный потенциал

Кроссовер Subaru Forester является отличным вариантом для тех, кто ищет надежное семейное авто с реальными возможностями на бездорожье. Благодаря стандартному полному приводу, который сегодня стал редкостью в сегменте, машина легко преодолевает сложные участки. Модель очень комфортна во время путешествий на большие расстояния. Слабый спрос по сравнению с Kia Sportage объясняется консервативным интерьером и более высокой стоимостью.

Электрический кроссовер Renault 4 E-Tech Electric также оказался в тени своего меньшего родственника Renault 5, хотя технически они почти идентичны. Покупатели вдвое чаще выбирают пятую модель из-за яркого маркетинга. Однако Renault 4 предлагает значительно больше пространства для ног задних пассажиров и вместительный багажник, что делает его гораздо более практичным для ежедневного семейного использования.

Спортивные эмоции

Для ценителей экстремальных скоростей и мощного звука идеальным выбором станет седан Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Автомобиль оснащен 2,9-литровым двигателем V6 и имеет яркий итальянский дизайн, выделяющий его на фоне главного конкурента BMW M3. Покупатели часто опасаются покупать Alfa Romeo из-за стереотипов о надежности электроники или тесного заднего ряда. Однако как эмоциональная покупка этот автомобиль полностью оправдывает затраты на него.

Ранее Новини.LIVE писали о самом недооцененном кроссовере Toyota. В тени популярных RAV4 и Highlander остается Toyota Crown Signia, которая незаметно сочетает элегантный дизайн и премиальный комфорт.

Также водители назвали худшие и лучшие авто в эксплуатации. В опросе британского журнала What Car? в этом году приняли участие 32 493 владельца автомобилей, которые поделились своим опытом использования 227 моделей и впечатлениями за последние два года.