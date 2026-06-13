Недооцінені автомобілі, які насправді варті уваги водіїв

Genesis GV60 2026 року. Фото: Genesis

На автомобільному ринку представлено чимало якісних моделей, які залишаються непоміченими покупцями на користь відоміших аналогів. Часто водії обирають машини через банальну лояльність до певного бренду, рекламу або широку мережу дилерських центрів. Проте професійні тести показують, що менш популярні варіанти іноді пропонують значно кращі технічні характеристики та високий рівень комфорту.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на британське видання CarWow.

Преміальні альтернативи

Електромобіль Genesis GV60 побудований на одній платформі з популярним Hyundai Ioniq 5, але вирізняється набагато розкішнішим інтер'єром та стильним дизайном. Попри очевидні переваги, покупці значно частіше цікавляться моделлю від Hyundai. Це пов'язано з відсутністю великої дилерської мережі, адже Genesis продає авто безпосередньо в інтернеті. Проте за ціною топового Ioniq 5 водій отримує справді комфортний електрокар преміумкласу.

Для шанувальників преміальних хетчбеків чудовим вибором стане Mazda 3, який за багатьма параметрами перевершує Mercedes A-Class. Японська модель пропонує якісніші матеріали оздоблення салону, приємні органи керування та кращу динаміку. До того ж Mazda коштує суттєво дешевше за німецького конкурента. Висока популярність німецької марки в цьому випадку пояснюється лише престижністю фірмового значка на капоті.

Практичний вибір

Японський Honda Civic у багатьох аспектах виявляється кращим за визнаного лідера класу Volkswagen Golf. Він демонструє відмінну керованість, комфортну підвіску, ергономічний салон та місткий багажник. Проте покупці обирають німецький бестселер у кілька разів частіше. Головна причина полягає в ціні, адже Civic доступний виключно з гібридною установкою, що робить його дорожчим за базовий бензиновий Golf.

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У класі компактних міських авто високу ефективність демонструє Suzuki Swift. За цілком доступну вартість покупець отримує багате оснащення, включаючи підігрів сидінь, адаптивний круїз-контроль та бездротову інтеграцію смартфонів. Машина є надзвичайно економною у змішаному циклі, витрачаючи менш як 4,7 л/100 км. Менша популярність порівняно з конкурентами зумовлена наявністю на ринку моделей з сучаснішим дизайном салону.

Позашляховий потенціал

Кросовер Subaru Forester є чудовим варіантом для тих, хто шукає надійне сімейне авто з реальними можливостями на бездоріжжі. Завдяки стандартному повному приводу, який сьогодні став рідкістю в сегменті, машина легко долає складні ділянки. Модель є дуже комфортною під час подорожей на великі відстані. Слабкий попит порівняно з Kia Sportage пояснюється консервативним інтер'єром та вищою вартістю.

Електричний кросовер Renault 4 E-Tech Electric також опинився в тіні свого меншого родича Renault 5, хоча технічно вони майже ідентичні. Покупці вдвічі частіше обирають п'яту модель через яскравий маркетинг. Проте Renault 4 пропонує значно більше простору для ніг задніх пасажирів та місткий багажник, що робить його набагато практичнішим для щоденного сімейного використання.

Спортивні емоції

Для поціновувачів екстремальних швидкостей та потужного звуку ідеальним вибором стане седан Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Автомобіль оснащений 2,9-літровим двигуном V6 та має яскравий італійський дизайн, що виділяє його на тлі головного конкурента BMW M3. Покупці часто побоюються купувати Alfa Romeo через стереотипи щодо надійності електроніки чи тісний задній ряд. Проте як емоційна покупка цей автомобіль повністю виправдовує витрати на нього.

Раніше Новини.LIVE писали про найбільш недооцінений кросовер Toyota. В тіні популярних RAV4 та Highlander залишається Toyota Crown Signia, яка непомітно поєднує елегантний дизайн та преміальний комфорт.

Також водії назвали найгірші та найкращі авто в експлуатації. В опитуванні британського журналу What Car? цьогоріч взяли участь 32 493 власники автомобілів, які поділилися своїм досвідом використання 227 моделей та враженнями за останні два роки.