В каком сервисе нуждается электромобиль — за что придется хорошо доплатить

Обслуживание электрокара. Фото: evserviceandcustoms.com

Электромобили, как правило, обслуживаются меньше, чем машины с ДВС, но они все равно являются сложными авто, которым нужен квалифицированный сервис. Ведь цена ошибки от непрофессионального вмешательства в электрокар намного выше, поскольку высокое напряжение и мощная батарея могут создать угрозу пожара и поражения пользователей током.

Об этом написал РБК-Украина.

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Электродвигатели получили меньше подвижных частей, чем ДВС, но имеют такую же ходовую часть, которой присущи те же потребности в обслуживании и ремонте. В первую очередь из-за износа расходных деталей подвески, тормозов и рулевого управления.

Не менее развита в электромобиле система вспомогательного электрооборудования — фары, световая сигнализация, стеклоочистители. Он имеет такой же пассажирский салон, который не застрахован от механических повреждений и хлопот с климатической установкой.

Тяговая батарея

Аккумулятору электромобиля свойственно старение, обусловленное возрастом. Иногда случаются отказы электроники, обслуживающей тяговую батарею, в первую очередь платы защиты BMS.

Перегрев батареи и электронных модулей

Из-за этих проблем ухудшается динамика машины, уменьшается запас хода, происходит неэффективная зарядка. Поэтому приходится восстанавливать испорченную систему охлаждения, устранять проблемы в блоках, вызывающих перегрев.

Тяговый электродвигатель

Электромотор также изнашивается и требует ремонта. Типичный случай — подтекание антифриза (в моделях, где имеется жидкостная система охлаждения).

Редуктор

Вместо коробки передач в электромобиле установлен редуктор, в котором могут испортиться подшипники, шестерни и потечь масло, также требующее периодической замены.

Проводка

Жгутов в электромобилях гораздо больше, а часть из них — высоковольтные (до 400 В). На них окисляются разъемы и перетирается изоляция. Возможны специфические проблемы с контактами высоковольтных кабелей и их выключателями.

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