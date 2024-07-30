Якого сервісу потребує електромобіль — за що доведеться гарно доплатити

Обслуговування електрокара. Фото: evserviceandcustoms.com

Електромобілі, як правило, обслуговуються менше, ніж машини з ДВЗ, але вони все одно є складними авто, яким потрібен кваліфікований сервіс. Адже ціна помилки від непрофесійного втручання в електрокар набагато вища, позаяк висока напруга та потужна батарея можуть створити загрозу пожежі та ураження користувачів струмом.

Про це написав РБК-Україна.

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Електродвигуни отримали менше рухомих частин, ніж ДВЗ, але мають таку саму ходову частину, якій притаманні ті самі потреби в обслуговуванні та ремонті. Насамперед через зношення витратних деталей підвіски, гальм та кермового управління.

Не менш розвинена в електромобілі система допоміжного електрообладнання — фари, світлова сигналізація, склоочисники. Він має такий самий пасажирський салон, який не застрахований від механічних пошкоджень та клопоту з кліматичною установкою.

Тягова батарея

Акумулятору електромобіля властиве старіння, обумовлене віком. Інколи трапляються відмови електроніки, яка обслуговує тягову батарею, насамперед плати захисту BMS.

Перегрів батареї та електронних модулів

Через ці проблеми погіршується динаміка машини, зменшується запас ходу, відбувається неефективне заряджання. Тому доводиться відновлювати зіпсовану систему охолодження, усувати негаразди в блоках, які викликають перегрів.

Тяговий електродвигун

Електромотор також зношується та потребує ремонту. Типовий випадок — підтікання антифризу (в моделях, де є рідинна система охолодження).

Редуктор

Замість коробки передач в електромобілі встановлено редуктор, де можуть зіпсуватися підшипники, шестерні та потекти олива, яку також потрібно періодично замінювати.

Дроти

Джгутів в електромобілях набагато більше, а частина з них — високовольтні (до 400 В). На них окислюються роз’єми та перетирається ізоляція. Також можливі специфічні проблеми з контактами високовольтних кабелів та з їхніми вимикачами.

Раніше ми писали, як правильно заряджати електромобіль в домашніх умовах. Також розповідали, чому в Європі провалюються продажі електромобілів.