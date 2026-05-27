Не Toyota: какой бренд выбрали потребители в 2026 году

Honda CR-V 2026 года. Фото: netcarshow.com

В течение почти 100 лет американское аналитическое агентство Kelley Blue Book является авторитетным источником информации для оценки стоимости и надежности транспортных средств. Свежие результаты потребительского исследования Consumer Choice Awards за 2026 год продемонстрировали неожиданную смену лидеров в главных автомобильных номинациях. Покупатели не отдали ни одной высшей награды таким традиционным гигантам как Ford или Toyota. Зато абсолютным триумфатором этого года стала Honda, которая сумела завоевать расположение большинства реальных водителей. Итоги формировались на основе детального анкетирования более 12 000 активных соискателей новых машин.

Триумф лидера

Главную и самую престижную награду в категории "Лучший бренд" компания Honda завоевала уже пятый год подряд. Японский автопроизводитель, чья техника традиционно демонстрирует отличную сохранность остаточной стоимости на вторичном рынке, также завоевал титулы самой надежной и самой выгодной марки. Дополнительно потребители присудили бренду победы за лучший дизайн кузова, выдающиеся ходовые качества и лучшее наполнение интерьера.

Во время масштабного мониторинга аналитики учитывали 14 ключевых факторов, среди которых определяющими были доступность, безопасность, долговечность и удобство внутренней планировки салона. Производитель также завоевал первое место в общей категории лучших электрифицированных моделей и гибридов благодаря высокой популярности нескольких представителей своей линейки: Honda CR-V, Honda Accord и Honda Civic.

Люксовый сегмент

В премиальных категориях отличные результаты продемонстрировал другой известный японский бренд Lexus. Эта марка одержала победу в трех из шести возможных люксовых номинаций: лучшая машина, бренд с наибольшим доверием и самое выгодное авто. Немецкая компания Mercedes-Benz получила награды за лучший дизайн и комфортное внутреннее пространство в премиум-классе. Награду за лучшие динамические характеристики среди дорогих автомобилей завоевал еще один немецкий производитель Porsche.

Главной неожиданностью в утилитарном сегменте стал полный проигрыш компании Ford в номинации грузовых авто и пикапов. На основе длительного исследования Brand Watch потребители признали лучшим брендом марку Ram, которая полностью покорила покупателей своими эксплуатационными возможностями.

