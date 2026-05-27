Не Toyota: який бренд обрали споживачі у 2026 році

Протягом майже 100 років американська аналітична агенція Kelley Blue Book є авторитетним джерелом інформації для оцінки вартості та надійності транспортних засобів. Свіжі результати споживчого дослідження Consumer Choice Awards за 2026 рік продемонстрували неочікувану зміну лідерів у головних автомобільних номінаціях. Покупці не віддали жодної вищої нагороди таким традиційним гігантам як Ford або Toyota. Натомість абсолютним тріумфатором цього року стала Honda, яка зуміла завоювати прихильність більшості реальних водіїв. Підсумки формувалися на основі детального анкетування понад 12 000 активних шукачів нових машин.

Тріумф лідера

Головну та найпрестижнішу нагороду в категорії "Найкращий бренд" компанія Honda виборола вже п'ятий рік поспіль. Японський автовиробник, чия техніка традиційно демонструє відмінне збереження залишкової вартості на вторинному ринку, також завоював титули найбільш надійної та найвигіднішої марки. Додатково споживачі присудили бренду перемоги за найкращий дизайн кузова, видатні ходові якості та найкраще наповнення інтер'єру.

Під час масштабного моніторингу аналітики враховували 14 ключових факторів, серед яких визначальними були доступність, безпека, довговічність та зручність внутрішнього планування салону. Виробник також завоював перше місце у загальній категорії найкращих електрифікованих моделей та гібридів завдяки високій популярності кількох представників своєї лінійки: Honda CR-V, Honda Accord та Honda Civic.

Люксовий сегмент

У преміальних категоріях чудові результати продемонстрував інший відомий японський бренд Lexus. Ця марка здобула перемогу у трьох з шести можливих люксових номінацій: найкраща машина, бренд з найбільшою довірою та найвигідніше авто. Німецька компанія Mercedes-Benz отримала нагороди за найкращий дизайн та найкомфортніший внутрішній простір у преміумкласі. Нагороду за найкращі динамічні характеристики серед дорогих автомобілів завоював ще один німецький виробник Porsche.

Головною несподіванкою в утилітарному сегменті став повний програш компанії Ford у номінації вантажних авто та пікапів. На основі тривалого дослідження Brand Watch споживачі визнали найкращим брендом марку Ram, яка повністю підкорила покупців своїми експлуатаційними можливостями.

