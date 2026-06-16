Не только Toyota: какие авто могут без проблем проехать 400 000 км

Volvo XC90 2020 года. Фото: netcarshow.com

В автомобильной среде долговечность двигателя традиционно ассоциируется исключительно с дизельными агрегатами или продукцией нескольких известных японских компаний. Однако тщательный анализ рынка подержанных машин доказывает, что огромные пробеги под силу многим другим производителям. На автомобильных площадках можно найти немало надежных бензиновых и электрических вариантов, которые легко преодолевают солидную отметку. Подобные экземпляры встречаются среди шведских, немецких и даже американских марок.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Шведская прочность

Скандинавский бренд Volvo полностью оправдывает свою многолетнюю репутацию производителя техники с колоссальным запасом прочности. На вторичном рынке до сих пор успешно продаются классические угловатые модели серий 240, 740 и 940 с 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями Redblock объемом 2–2,3 л мощностью от 90 до 200 л.с. Главный секрет их долголетия заключается в простоте конструкции двигателя и отличной антикоррозионной обработке кузова, специально рассчитанной на суровые зимы.

Среди более новых переднеприводных платформ, таких как седаны S60, S80 и кроссоверы XC90, эстафету надежности перехватили легендарные 5-цилиндровые двигатели серии Modular Engine. Подобные агрегаты легко выдерживают длительную тяжелую эксплуатацию и редко требуют капитального ремонта. Интересно, что среди автомобилей-рекордсменов с огромным пробегом не встречается ни одной модели с более новыми 4-цилиндровыми двигателями, которые компания начала внедрять после 2013 года.

Технологические рекорды

Японская премиальная марка Lexus демонстрирует исключительную живучесть прежде всего благодаря своим фирменным гибридным модификациям, которые часто используют в европейских службах такси. Модели GS 450h, GS 300h и кроссоверы RX второго поколения без серьезных поломок преодолевают более полумиллиона километров.

Читайте также:

Настоящей неожиданностью для рынка стало появление в рейтингах долговечности американских электромобилей Tesla. Наибольшее количество рекордных показателей на одометре демонстрирует премиальный лифтбэк Model S. Дополнительным финансовым стимулом для длительного сохранения этой машины первыми владельцами стало наличие пожизненной бесплатной зарядки на фирменных станциях. Младший седан Model 3 после устранения первых детских болезней сборки также доказал, что современный электрический привод способен безболезненно переносить колоссальные ежедневные нагрузки.

Немецкая классика

Немецкий концерн Mercedes-Benz существенно опережает своих главных конкурентов из Мюнхена по количеству объявлений с экстремально высоким пробегом. В список настоящих топливных долгожителей входят не только легендарные старые модели серий 123 и 124, но и несколько поколений коммерческого E-класса и полноразмерные внедорожники G-класса. Огромный ресурс демонстрируют даже заряженные спортивные версии от подразделения AMG, которые прошли более 400 000 км.

Компания BMW на вторичном рынке прочно держится благодаря популярным тройкам серий E36 и E46, а также пятеркам E39. Главным условием долговечности этих машин является наличие надежных рядных 6-цилиндровых атмосферных двигателей M52 и M54 объемом от 2 до 3 л мощностью 150–231 л.с. Общей чертой всех немецких бензиновых рекордсменов является полное отсутствие турбонаддува, который существенно сокращает общий ресурс деталей.

Ранее Новини.LIVE писали, есть ли смысл покупать популярную в Украине Audi Q5 с пробегом. Покупателей привлекает удачное сочетание премиальности, отличной шумоизоляции, комфортной ходовой части и очень низкой стартовой стоимости лотов на автомобильных аукционах США.

Также читайте, какие подержанные автомобили выгодно продать в 2026 году. Снижение стоимости является самым большим скрытым риском для каждого владельца нового автомобиля.