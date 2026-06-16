Не лише Toyota: які авто здатні долати 400 000 км без проблем

Volvo XC90 2020 року. Фото: netcarshow.com

Довговічність автомобільного двигуна у водійському середовищі традиційно асоціюється виключно з дизельними агрегатами або продукцією кількох відомих японських компаній. Проте ретельний аналіз ринку вживаних машин доводить, що величезні пробіги під силу багатьом іншим виробникам. На автомобільних майданчиках можна знайти чимало надійних бензинових та електричних варіантів, які легко долають солідну позначку. Подібні екземпляри зустрічаються серед шведських, німецьких та навіть американських марок.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Шведська міцність

Скандинавський бренд Volvo повністю виправдовує свою багаторічну репутацію виробника техніки з колосальним запасом міцності. На вторинному ринку досі успішно продаються класичні кутасті моделі серій 240, 740 та 940 з 4-циліндровими бензиновими моторами Redblock об'ємом 2–2,3 л потужністю від 90 до 200 к.с. Головний секрет їхнього довголіття полягає у простоті конструкції двигуна та відмінній антикорозійній обробці кузова, спеціально розрахованій на суворі зими.

Серед свіжіших передньопривідних платформ, таких як седани S60, S80 та кросовери XC90, естафету надійності перехопили легендарні 5-циліндрові мотори серії Modular Engine. Подібні агрегати легко витримують тривалу важку експлуатацію та рідко вимагають капітального ремонту. Цікаво, що серед автомобілів-рекордсменів з величезними пробігами не зустрічається жодної моделі з новішими 4-циліндровими двигунами, які компанія почала впроваджувати після 2013 року.

Технологічні рекорди

Японська преміальна марка Lexus демонструє виняткову живучість насамперед завдяки своїм фірмовим гібридним модифікаціям, які часто використовують у європейських службах таксі. Моделі GS 450h, GS 300h та кросовери RX другого покоління без серйозних поломок долають понад пів мільйона кілометрів.

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Справжньою несподіванкою ринку стала поява в рейтингах довговічності американських електромобілів Tesla. Найбільшу кількість рекордних показників на одометрі демонструє преміальний ліфтбек Model S. Додатковим фінансовим стимулом для тривалого збереження цієї машини першими власниками стала наявність довічної безплатної зарядки на фірмових станціях. Молодший седан Model 3 після виправлення перших дитячих хвороб збирання також довів, що сучасний електричний привід здатний безболісно переносити колосальні щоденні навантаження.

Німецька класика

Німецький концерн Mercedes-Benz суттєво випереджає своїх головних конкурентів з Мюнхена за кількістю оголошень з екстремально високими пробігами. До списку справжніх паливних довгожителів входять не лише легендарні старі моделі серій 123 та 124, а й кілька поколінь комерційного Е-класу та повнорозмірні позашляховики G-класу. Величезний ресурс демонструють навіть заряджені спортивні версії від підрозділу AMG, які пройшли понад 400 000 км.

Компанія BMW на вторинному ринку міцно тримається завдяки популярним трійкам серій E36 і E46, а також п'ятіркам E39. Головною умовою витривалості цих машин є наявність надійних рядних 6-циліндрових атмосферних двигунів M52 та M54 об'ємом від 2 до 3 л потужністю 150–231 к.с. Спільною рисою всіх німецьких бензинових рекордсменів є повна відсутність турбонаддуву, який суттєво зменшує загальний ресурс деталей.

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