Не только Toyota и Honda: японские кроссоверы, которые прослужат более 20 лет

Infiniti QX50 2019 года. Фото: netcarshow.com

Японские автопроизводители традиционно задают стандарты надежности, однако популярные кроссоверы от Toyota и Honda привлекают к себе практически все внимание покупателей. Ограничение выбора только этими двумя брендами оставляет без внимания целый ряд моделей других марок. Mazda, Mitsubishi, Subaru, Nissan, Acura и Infiniti отличаются долговечностью, низкой стоимостью обслуживания и высокой практичностью. Анализ рейтинга надежности поможет подобрать проверенный автомобиль, рассчитанный на десятилетия эксплуатации.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Top Speed.

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Модели Mazda

Трехрядный кроссовер Mazda CX-90 заменил в линейке модели CX-9 и CX-70, получив рейтинг надежности 75 из 100 баллов. Автомобиль предлагает гибридную установку PHEV и средние ежегодные расходы на обслуживание в размере 539 долларов. За все время производитель не объявлял ни об одном отзыве этой модели.

Компактный городской кроссовер Mazda CX-30 имеет высокую оценку надежности 79 из 100 баллов. Обслуживание этой машины обходится в среднем в 462 доллара в год, а первые 10 лет эксплуатации требуют около 7600 долларов. За весь период зафиксирован лишь один заводской отзыв.

Премиальные бренды

Роскошный кроссовер Infiniti QX50 получил 77 баллов из 100 за надежность благодаря тихому салону и богатой комплектации. Обслуживание автомобиля обходится примерно в 608 долларов в год, а за первое десятилетие расходы достигают 11 081 доллара. У модели есть только один официальный отзыв от завода.

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Компактный Acura RDX демонстрирует рейтинг надежности 78 из 100 баллов и фирменный полный привод с перераспределением крутящего момента. Годовое обслуживание обходится в 497 долларов, а 10 лет обслуживания требуют 9 987 долларов. Заводских отзывов автомобиля полностью нет.

Практичные Mitsubishi

Компактный Mitsubishi Eclipse Cross имеет высокий рейтинг 80 из 100 баллов и предлагает полный привод уже в базовой комплектации. Расходы на обслуживание составляют 510 долларов в год, а 10 лет эксплуатации обойдутся в 7470 долларов. За все время выпуска у модели не было ни одного отзыва.

Более крупный трехрядный Mitsubishi Outlander получил 84 балла из 100 за надежность благодаря практичному салону и длительной гарантии на силовой агрегат. Годовое обслуживание обходится в 519 долларов, а 10 лет обслуживания стоят 7519 долларов. Производитель также не зафиксировал ни одного отзыва для этого кроссовера.

Варианты Subaru

Полноприводный Subaru Forester имеет рейтинг надежности 83 из 100 баллов благодаря прочной конструкции, приспособленной к любым дорогам. Обслуживание обходится в 632 доллара в год, а первые 10 лет требуют 8337 долларов. За все время производства зафиксировано два официальных отзыва.

Большой семейный Subaru Ascent с тремя рядами сидений набрал 84 балла из 100 за надежность и высокие тяговые характеристики. Ежегодное обслуживание обходится в 617 долларов, а расходы за 10 лет составляют 8472 доллара. У модели нет ни одного заводского отзыва.

Надежные Nissan

Компактный городской кроссовер Nissan Kicks набрал 82 балла из 100 за надежность благодаря низкому расходу топлива и системной безопасности. Ежегодное обслуживание обходится в 500 долларов, а за 10 лет на обслуживание уходит 7569 долларов. За весь период зафиксирован лишь один отзыв.

Лидер рейтинга Nissan Murano получил максимальные 86 баллов из 100 за надежность благодаря проверенному 3,5-литровому двигателю V6 мощностью 260 л.с. Автомобиль оснащен вариатором и полным приводом, а расходы на обслуживание составляют 507 долларов в год и 7810 долларов за первые 10 лет эксплуатации. У модели есть только один официальный отзыв от производителя.

Ранее Новини.LIVE писали, что самым продаваемым кроссовером мира в 2026 году стал электромобиль. В то же время традиционные лидеры рынка с бензиновыми двигателями постепенно теряют свои позиции.

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