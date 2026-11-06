Не лише Toyota та Honda: японські кросовери, які служитимуть понад 20 років

Infiniti QX50 2019 року. Фото: netcarshow.com

Японські автомобільні виробники традиційно задають стандарти надійності, проте популярні кросовери від Toyota та Honda перехоплюють майже всю увагу покупців. Обмеження вибору лише цими двома брендами залишає поза увагою цілу низку витривалих моделей від інших марок. Mazda, Mitsubishi, Subaru, Nissan, Acura та Infiniti пропонують довговічність, низьку вартість обслуговування та високу практичність. Аналіз рейтингу надійності допоможе підібрати перевірений автомобіль з розрахунком на десятиліття експлуатації.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Top Speed.

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Моделі Mazda

Трирядний кросовер Mazda CX-90 замінив у лінійці моделі CX-9 та CX-70, отримавши рейтинг надійності 75 зі 100 балів. Автомобіль пропонує гібридну установку PHEV та середні щорічні витрати на сервіс у розмірі 539 доларів. За весь час виробник не оголосив жодного відкликання цієї моделі.

Компактний міський кросовер Mazda CX-30 має високу оцінку надійності 79 зі 100 балів. Обслуговування цієї машини коштує в середньому 462 долари на рік, а перші 10 років експлуатації вимагають близько 7600 доларів. За весь період зафіксовано лише одне заводське відкликання.

Преміальні бренди

Люксовий кросовер Infiniti QX50 отримав 77 балів зі 100 за надійність завдяки тихому салону та багатому оснащенню. Обслуговування авто коштує близько 608 доларів на рік, а за перше десятиліття витрати сягають 11 081 долара. Модель має лише одне офіційне відкликання від заводу.

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Компактний Acura RDX пропонує рейтинг надійності 78 зі 100 балів і фірмовий повний привід із перерозподілом крутного моменту. Річне обслуговування коштує 497 доларів, а 10 років сервісу вимагають 9987 доларів. Заводські відкликання автомобіля повністю відсутні.

Практичні Mitsubishi

Компактний Mitsubishi Eclipse Cross має високий рейтинг 80 зі 100 балів і пропонує повний привід уже в базовому оснащенні. Витрати на сервіс складають 510 доларів на рік, а 10 років експлуатації обійдуться в 7470 доларів. За весь час випуску модель не мала жодного відкликання.

Більший трирядний Mitsubishi Outlander здобув 84 бали зі 100 за надійність завдяки практичному салону та тривалій гарантії на силовий агрегат. Річний сервіс вимагає 519 доларів, а 10 років обслуговування коштують 7519 доларів. Виробник також не зафіксував жодного відкликання для цього кросовера.

Варіанти Subaru

Повнопривідний Subaru Forester має рейтинг надійності 83 зі 100 балів завдяки міцній конструкції для будь-яких доріг. Обслуговування коштує 632 долари на рік, а перші 10 років вимагають 8337 доларів. За весь час виробництва зафіксовано два офіційні відкликання.

Великий сімейний Subaru Ascent з трьома рядами сидінь набрав 84 бали зі 100 за надійність і високі тягові можливості. Щорічний сервіс коштує 617 доларів, а витрати за 10 років становлять 8472 долари. Модель не має жодного заводського відкликання.

Надійні Nissan

Компактний міський кросовер Nissan Kicks виборов 82 бали зі 100 за надійність завдяки низькій витраті пального та системній безпеці. Щорічне обслуговування коштує 500 доларів, а 10 років сервісу вимагають 7569 доларів. За весь період зафіксовано лише одне відкликання.

Лідер рейтингу Nissan Murano здобув найвищі 86 балів зі 100 за надійність завдяки перевіреному 3,5-літровому мотору V6 потужністю 260 к.с. Автомобіль працює з варіатором та повним приводом, вимагаючи на сервіс 507 доларів на рік та 7810 доларів за перші 10 років експлуатації. Модель має лише одне офіційне відкликання від виробника.

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