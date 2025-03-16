Какие автозапчасти можно покупать подержаными, а какие — нет

Магазин запчастей. Фото: mach1services.com

Автовладельцы часто стремятся сэкономить на ремонте, покупая подержанные запчасти. Однако не все такие детали безопасны, иногда они могут привести к серьезным проблемам.

Об этом написал ZUBR.

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Элементы безопасности

Запчасти, которые касаются безопасности, категорически запрещено покупать бывшими в употреблении. Среди них — тормозные диски, колодки и суппорты. Даже если внешне они выглядят хорошо, без специального оборудования определить их реальное состояние и степень износа практически невозможно. Использование изношенных тормозов может привести к серьезным авариям.

Не рекомендуется покупать старые подушки безопасности и ремни. Если подушка уже сработала, она становится непригодной, а ремни могут иметь невидимые повреждения от предыдущих ДТП, что подрывает их надежность.

Электроника

Использованные электронные компоненты — блоки управления, стартеры, генераторы и датчики — не должны попасть в ваш автомобиль. Они очень чувствительны к колебаниям напряжения и влаге, а их исправность можно оценить только с помощью специальной аппаратуры. Поломка электронного модуля может привести к серьезным сбоям в работе автомобиля.

Двигатель и трансмиссия

Подержанные детали, в частности топливные насосы, форсунки, турбины, сцепления, ремни и цепи ГРМ — опасны для покупки. Визуально оценить их состояние крайне сложно, а неисправность может вызвать серьезные неполадки и привести к дорогостоящему ремонту.

Подвеска

Не следует экономить на элементах подвески: амортизаторах, шаровых опорах и сайлентблоках. Эти детали изнашиваются со временем, ведь работают под большой нагрузкой. Их скрытый износ значительно ухудшит управляемость автомобилем.

Расходники и батареи

Не рекомендуется покупать бывшие в употреблении свечи зажигания, масляные и топливные фильтры, аккумуляторы и катализаторы.

Какие подержанные запчасти можно брать

Специалисты советуют обращать внимание на подержанные кузовные детали, зеркала и колесные диски, ведь они не влияют на безопасность автомобиля. Однако и такие запчасти следует детально осматривать на предмет дефектов, коррозии и деформаций.

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