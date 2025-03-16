Які автозапчастини можна купувати вживаними, а які — ні

Магазин запчастин. Фото: mach1services.com

Автовласники часто прагнуть зекономити на ремонті, купуючи вживані запчастини. Проте не всі такі деталі безпечні, іноді вони можуть призвести до серйозних проблем.

Про це написав ZUBR.

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Елементи безпеки

Запчастини, які стосуються безпеки, категорично заборонено купувати вживаними. Серед них — гальмівні диски, колодки та супорти. Навіть якщо зовні вони мають гарний вигляд, без спеціального обладнання визначити їхній реальний стан та ступінь зносу практично неможливо. Використання зношених гальм може призвести до серйозних аварій.

Не рекомендується купувати старі подушки безпеки та ремені. Якщо подушка вже спрацювала, вона стає непридатною, а ремені можуть мати невидимі ушкодження від попередніх ДТП, що підриває їхню надійність.

Електроніка

Вживані електронні компоненти — блоки управління, стартери, генератори та датчики — не повинні потрапити у ваш автомобіль. Вони дуже чутливі до коливань напруги та вологи, а їхню справність можна оцінити лише за допомогою спеціальної апаратури. Поломка електронного модуля може призвести до серйозних збоїв у роботі автомобіля.

Двигун та трансмісія

Вживані деталі, зокрема паливні помпи, форсунки, турбіни, зчеплення, ремені та ланцюги ГРМ — небезпечні для купівлі. Візуально оцінити їхній стан вкрай складно, а несправність може викликати серйозні неполадки та призвести до дорогого ремонту.

Підвіска

Не слід економити на елементах підвіски: амортизаторах, шарових опорах та сайлентблоках. Ці деталі зношуються з часом, адже працюють під великим навантаженням. Їхній прихований знос значно погіршить керованість автомобілем.

Розхідники та батареї

Не рекомендується купувати вживані свічки запалювання, масляні та паливні фільтри, акумулятори та каталізатори.

Які вживані запчастини можна брати

Фахівці радять звертати увагу на вживані кузовні деталі, дзеркала й колісні диски, адже вони не впливають на безпеку автомобіля. Проте й такі запчастини слід детально оглядати на предмет дефектів, корозії та деформацій.

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