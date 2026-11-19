Двигатель Nissan VC-Turbo. Фото: Nissan

Современные 4-цилиндровые двигатели известных брендов стали основной движущей силой мирового автопрома, ведь они сочетают в себе компактность, экономичность и хорошую динамику. Однако массовое производство и усложнение конструкции нередко приводят к серьезным инженерным просчётам. Эксперты собрали четыре истории неудачных двигателей, которые обернулись для компаний многомиллионными штрафами и массовыми отзывами.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

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Корейский скандал

Семейство бензиновых агрегатов Hyundai/Kia серии Theta II объемом 2 и 2,4 л стало хрестоматийным примером производственного брака. В 2015 году корейцы объявили об отзыве около 470 000 автомобилей Hyundai Sonata 2011–2012 годов выпуска из-за металлической стружки, которая оставалась на коленчатом валу после механической обработки на заводе в Алабаме. Эти частицы быстро разрушали шатунные вкладыши и приводили к заклиниванию двигателя.

Скандал приобрел гигантские масштабы, когда на портале CarComplaints на модель Sonata 2016 года поступило более тысячи жалоб со средним пробегом до поломки всего 39 360 км. В итоге концерн согласился выплатить 1 300 000 000 долларов в качестве компенсации. Кроме того, в 2020 году регулятор NHTSA оштрафовал Hyundai/Kia на 210 000 000 долларов за затягивание кампании по отзыву более 1 600 000 автомобилей.

Огненный Ford

Турбированный двигатель Ford EcoBoost объемом 1,6 л запомнился владельцам склонностью к возгоранию под капотом. Только в течение 2012 года производитель трижды отзывал кроссоверы Escape и седаны Fusion из-за поврежденных топливных магистралей и утечки антифриза, который воспламенялся при попадании на горячую выхлопную систему.

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В ноябре 2013 года пришлось ремонтировать ещё почти 140 000 кроссоверов из-за трещин в головке блока цилиндров, возникших в результате перегрева, а в 2017 году под новую сервисную кампанию из-за риска возгорания попали уже 208 584 автомобиля.

Помимо угрозы возгорания, этот агрегат часто страдает от попадания охлаждающей жидкости в цилиндры. Владельцы на профильных форумах отмечают, что такая неисправность лишь вопрос времени и почти всегда заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.

Переменное давление

Инновационный двигатель Nissan/Infiniti семейства VC-Turbo с переменной степенью сжатия (3-цилиндровый 1,5 л и 4-цилиндровый 2 л) сначала считали технологическим прорывом, но впоследствии он обернулся серией крупных отзывов.

В июне 2025 года компания отозвала 443 899 автомобилей Nissan Rogue, Altima и моделей Infiniti из-за преждевременного износа подшипников.

В феврале 2026 года добавились ещё две кампании для сотен тысяч кроссоверов Rogue из-за деградации масла в результате перегрева, пробоины в блоке цилиндров с риском возгорания и поломки шестерни в электронной дроссельной заслонке.

Всего под сервисные акции попали более миллиона автомобилей с двигателями VC-Turbo.

Песок в гибриде

2-литровый турбодвигатель в плагин-гибридных внедорожниках Jeep 4xe подвела не конструкция, а нарушение технологии на заводе поставщика.

В ноябре 2025 года концерн Chrysler объявил об отзыве 112 859 гибридов, поскольку из отливок блоков цилиндров не был полностью удален формовочный песок. Попадая в систему смазки, абразив выводил двигатель из строя или провоцировал возгорание, поэтому производителю пришлось менять блоки цилиндров в рамках гарантии.

Еще ранее гибридные Wrangler 4xe и Grand Cherokee 4xe были отозваны из-за сбоев процессора управления силовой установкой, которые приводили к внезапной остановке двигателя прямо во время движения. На форумах водители также жаловались на разбавление моторного масла бензином уже через 500 км пробега.

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