Дизельный двигатель BMW N47. Фото: quarrymotors.co.uk

Немало силовых агрегатов поначалу получали престижные награды за экономичность, но впоследствии были признаны дефектными двигателями, ремонт которых обходился очень дорого. Инженерные решения, направленные на снижение расхода топлива и выбросов, часто приводят к серьезным поломкам уже на пробеге от 60 000 до 200 000 км. Когда такая машина попадает ко второму или третьему владельцу, стоимость ремонта двигателя может превышать цену самого автомобиля.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

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Мокрый ремень

3-цилиндровый агрегат 1.2 PureTech, который устанавливался на Citroen, Peugeot и Opel до июня 2022 года, страдает из-за преждевременного износа ремня ГРМ в масляной ванне. Мелкие частицы резины забивают маслоприемник, из-за чего падает давление масла, пропадает тяга и ослабевает усилитель тормозов. Чтобы избежать капитального ремонта, специалисты советуют менять этот ремень каждые 50 000–60 000 км и заливать исключительно рекомендованное производителем масло.

У бензинового 1.0 EcoBoost от Ford ремень в масле часто расслаивается уже после 50 000 км пробега. Неправильное масло мгновенно разрушает ремень, после чего сбиваются фазы газораспределения и поршни ударяют по клапанам.

Более крупный 4-цилиндровый двигатель 1.5 EcoBoost на кроссоверах Ford Kuga второго поколения имеет другой опасный недостаток. В нём проседают гильзы цилиндров, и антифриз попадает в камеру сгорания.

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Проблемные цепи

Дизельные двигатели BMW серии N47 2007–2014 годов имеют цепь ГРМ со стороны коробки передач, что существенно усложняет и удорожает её замену. О растяжении привода сигнализирует металлический шум во время холодного запуска, а промедление грозит обрывом цепи уже на пробеге около 200 000 км. Кроме того, в дизельных двигателях N47 и более новых B47 из-за негерметичного датчика низкого давления топливо часто попадает прямо в электрическую проводку двигателя.

В бензиновом агрегате BMW N20 слабым местом является цепь привода масляного насоса, обрыв которой приводит к мгновенному заклиниванию двигателя. Дополнительных затрат на пробеге около 200 000 км требуют изношенные форсунки и топливный насос высокого давления. Именно из-за высокой стоимости обслуживания на вторичном рынке продается много дешевых автомобилей BMW с такими двигателями.

Подобные проблемы характерны для бензиновых агрегатов Volkswagen серии EA111 объемом 1,2 и 1,4 л. В версии 1.4 TSI первого поколения цепь ГРМ вместе с натяжителем выходила из строя уже после 60 000 км. А модификации с двойным наддувом подвержены прогоранию поршневых колец. Младший 1.2 TSI служит дольше и обычно требует замены цепи примерно на 120 000 км пробега. Оба двигателя быстро накапливают нагар на впускных клапанах из-за прямого впрыска топлива.

Тяжелые дизели

Самые мощные дизельные версии микроавтобусов Volkswagen T5 и T6 нанесли владельцам столько ущерба, что сотни водителей обратились в суд. В двигателе CFCA на модели T5 из-за неисправного клапана рециркуляции выхлопных газов теряется охлаждающая жидкость, и двигатель перегревается.

На более новых фургонах T6 с двигателями CXEB и CXEC к такой же проблеме приводит дефектный модуль EGR, а при высокой нагрузке перегревается интеркулер.

В более новых дизельных двигателях стандарта Евро-6 с кодом DZMA из-за недостаточной смазки нередко выходят из строя подшипники ещё до 100 000 км пробега. Ситуацию усугубляют короткие городские поездки, во время которых прерывается очистка сажевого фильтра, а топливо разжижает моторное масло.

Механики советуют менять масло в таких фургонах не реже, чем каждые 15 000 км, и регулярно проверять уровень сажи в выхлопной системе.

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