Десять автомобильных двигателей повышенного риска

Двигатель Opel 1.4 Turbo. Фото: global-cars.com.ua

Покупка подержанного автомобиля требует тщательной проверки силового агрегата еще до заключения сделки. Некоторые современные моторы известны конструктивными дефектами, из-за которых ремонт после 100 000–200 000 км может обойтись в несколько тысяч долларов. Необходимо заранее изучить ненадежные двигатели с пробегом, чтобы оценить будущие расходы на обслуживание.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на канал Exist.ua.

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Немецкие двигатели

3-цилиндровый турбодвигатель BMW 1.2 и 1.5 серии B38 первых лет выпуска имел выраженный дефект опорного подшипника коленчатого вала. Это приводило к осевому люфту и стуку на холодном двигателе уже после 20 000–30 000 км.

Другой агрегат BMW, 4-цилиндровый 2.0 N20, разочаровывает ранним растяжением цепи ГРМ и износом цепи масляного насоса, что грозит внезапным заклиниванием. Зато более мощные 6-цилиндровые двигатели 3.0 N54 и N55 создают проблемы из-за выхода из строя топливных форсунок, насосов высокого давления и риска прокручивания шатунных вкладышей.

Дизельные двигатели Volkswagen Group 1.6 и 2.0 TDI EA189 оказались в зоне риска из-за последствий отзывных кампаний. Заводская перепрошивка блока управления существенно ускорила забивание сажевых фильтров и клапанов EGR, что впоследствии сокращает ресурс турбины.

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В то же время бензиновые турбодвигатели Volkswagen Group 1.8 и 2.0 TFSI и TSI серии EA888 первых двух поколений приобрели печальную славу из-за некачественных поршневых колец, из-за которых расход масла нередко превышал 1 л на 1000 км.

Турбодвигатель Opel 1.4 Turbo также требует повышенного внимания. У этого агрегата слабая система вентиляции картерных газов, что приводит к выходу из строя клапанов, а также существует риск разрушения поршней из-за детонации. Ситуацию осложняет и то, что ремонт этого двигателя часто сопровождается заменой дорогостоящего двухмассового маховика.

Другие бренды

Японский дизель Mazda 2.2 SkyActiv-D имеет сложную конструкцию, которая из-за некорректной регенерации сажевого фильтра регулярно разбавляет масло дизельным топливом. Потеря смазывающих свойств быстро приводит к износу распределительных валов, появлению металлической стружки и, в итоге, к заклиниванию силового агрегата.

Совместная разработка Renault и Nissan: двигатели 1.2 TCe и DIG-T серии H5FT разочаровывают владельцев высоким расходом масла и ускоренным растяжением цепи ГРМ из-за недостаточного смазывания.

Американско-европейский турбомотор Ford 1.0 EcoBoost получил ремень ГРМ, работающий непосредственно в масляной ванне. Со временем этот ремень расслаивается, забивает маслоприемник продуктами износа и лишает двигатель смазки.

Список рискованных вариантов замыкает атмосферный бензиновый двигатель Hyundai и Kia 1.6 GDI Gamma. Главной проблемой этого агрегата является стук и прокручивание шатунных вкладышей коленчатого вала на пробегах 80 000–110 000 км, что обычно происходит из-за чувствительности системы к несвоевременной замене масла.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как быстро заклинивает двигатель автомобиля из-за низкого уровня масла. Невнимательность в этом вопросе может превратить исправный двигатель в кучу металлолома за считанные минуты.

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