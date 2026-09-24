Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Рискованные двигатели на автомобилях с пробегом

Рискованные двигатели на автомобилях с пробегом

Ua ru
24 сентября 2026 08:34
Десять автомобильных двигателей повышенного риска
Двигатель Opel 1.4 Turbo. Фото: global-cars.com.ua

Покупка подержанного автомобиля требует тщательной проверки силового агрегата еще до заключения сделки. Некоторые современные моторы известны конструктивными дефектами, из-за которых ремонт после 100 000–200 000 км может обойтись в несколько тысяч долларов. Необходимо заранее изучить ненадежные двигатели с пробегом, чтобы оценить будущие расходы на обслуживание.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на канал Exist.ua.

Реклама

Немецкие двигатели

3-цилиндровый турбодвигатель BMW 1.2 и 1.5 серии B38 первых лет выпуска имел выраженный дефект опорного подшипника коленчатого вала. Это приводило к осевому люфту и стуку на холодном двигателе уже после 20 000–30 000 км.

Другой агрегат BMW, 4-цилиндровый 2.0 N20, разочаровывает ранним растяжением цепи ГРМ и износом цепи масляного насоса, что грозит внезапным заклиниванием. Зато более мощные 6-цилиндровые двигатели 3.0 N54 и N55 создают проблемы из-за выхода из строя топливных форсунок, насосов высокого давления и риска прокручивания шатунных вкладышей.

Дизельные двигатели Volkswagen Group 1.6 и 2.0 TDI EA189 оказались в зоне риска из-за последствий отзывных кампаний. Заводская перепрошивка блока управления существенно ускорила забивание сажевых фильтров и клапанов EGR, что впоследствии сокращает ресурс турбины.

Читайте также:

В то же время бензиновые турбодвигатели Volkswagen Group 1.8 и 2.0 TFSI и TSI серии EA888 первых двух поколений приобрели печальную славу из-за некачественных поршневых колец, из-за которых расход масла нередко превышал 1 л на 1000 км.

Турбодвигатель Opel 1.4 Turbo также требует повышенного внимания. У этого агрегата слабая система вентиляции картерных газов, что приводит к выходу из строя клапанов, а также существует риск разрушения поршней из-за детонации. Ситуацию осложняет и то, что ремонт этого двигателя часто сопровождается заменой дорогостоящего двухмассового маховика.

Другие бренды

Японский дизель Mazda 2.2 SkyActiv-D имеет сложную конструкцию, которая из-за некорректной регенерации сажевого фильтра регулярно разбавляет масло дизельным топливом. Потеря смазывающих свойств быстро приводит к износу распределительных валов, появлению металлической стружки и, в итоге, к заклиниванию силового агрегата.

Совместная разработка Renault и Nissan: двигатели 1.2 TCe и DIG-T серии H5FT разочаровывают владельцев высоким расходом масла и ускоренным растяжением цепи ГРМ из-за недостаточного смазывания.

Американско-европейский турбомотор Ford 1.0 EcoBoost получил ремень ГРМ, работающий непосредственно в масляной ванне. Со временем этот ремень расслаивается, забивает маслоприемник продуктами износа и лишает двигатель смазки.

Список рискованных вариантов замыкает атмосферный бензиновый двигатель Hyundai и Kia 1.6 GDI Gamma. Главной проблемой этого агрегата является стук и прокручивание шатунных вкладышей коленчатого вала на пробегах 80 000–110 000 км, что обычно происходит из-за чувствительности системы к несвоевременной замене масла.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как быстро заклинивает двигатель автомобиля из-за низкого уровня масла. Невнимательность в этом вопросе может превратить исправный двигатель в кучу металлолома за считанные минуты.

Также читайте, когда и как нужно мыть двигатель автомобиля. Правильный подход предусматривает защиту уязвимых узлов и использование специальных средств.

авто Ford BMW автомобиль Мотор Volkswagen Renault двигатель Audi Nissan подержанные авто Mazda Kia Hyundai Opel Škoda
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации